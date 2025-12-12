盤前攻略 | 道指標指創新高納指走軟 滙控ADS創新高恒指或試十天線

美股周四走勢分化，資金在板塊間流動。道指盤中一度飆升近700點，高見48756點創上市新高，最終收漲646點或1.34%，報48704點；標普指數微升0.21%，收報6901點，兩者均創收市新高。不過科技股承壓，納指回落0.25%，收報23593點。

甲骨文預期全年資本開支將達500億美元，較先前估算增加150億美元，引發市場憂慮，股價急挫10.8%，市值蒸發逾千億美元。其他龍頭科企亦受拖累，英偉達跌1.6%，博通在公布業績前股價下滑1.5%。

反映中概股表現的金龍指數微跌0.09%。阿里巴巴跌1.21%，報156.90美元；京東跌0.24%，報29.54美元；百度升1.78%，報128.31美元；理想跌1.16%，報17.01美元；小鵬跌2.34%，報19.19美元；蔚來升1.99%，報5.13美元；嗶哩嗶哩跌1.66%，報24.92美元。

夜期高水逾200點，港股ADR普遍高走

恒指夜期升218點，報25788，高水257點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.51%，折合102.0港元；長和(00001)ADR較港股高0.06%，折合54.1港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.47%，折合604.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.55%，折合42.4港元；港交所(00388)ADR較港股高0.65%，折合403.4港元；滙控(00005)ADR較港股高2.72%，折合117.1港元。





瑞銀看好恒指明年衝3萬關

恒指昨日先升後跌，高位25801曾輕微觸及熊證重貨區25800至25899區間，但很快掉頭回落，淡友信心大增，在多個組別明顯加倉，最新熊證街貨新增近千張至總數8171張。熊證重貨區維持在25800至25899最貼現價區間，不過仍不算特別重貨，只得803張持倉，與26500至26599區間的720張相差不多。牛證方面，昨日恒指高位遇壓，多少打擊好友士氣。儘管發行商新開25300至25499兩個百點組別，該區共新增271張牛證，但牛證總數仍較前一個交易日輕微減少，顯示好友態度仍謹慎。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升237點，報25766，高水236點，預料恒指大幅高開約200點。儘管隔夜中概股微軟，但重磅股滙控隔夜ADR大升2.72%，折合117.1港元再創新高，將有力推動恒指向上。隨著美國如期減息，加上道指標指創新高，提振港股投資氣氛，預料恒指今天走勢向好，高位或有機會上試10天線（約25803），但提防美國科企拋售潮捲至中概板塊。

另外，瑞銀高管李鎮國認為，國際基金仍有空間配置中港股，相信資金亦會持續流入。他指，中國經濟逐步好轉，美國預料繼續減息，均有利於股市發展。此外，大中華區股票估值較美股仍有明顯折讓，恒指目前市盈率不到20倍，遠較美股的28至30倍為吸引，他預計恒指明年有望突破30000點的高位。

