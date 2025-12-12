  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

新股上市 | 再增四企同日在港招股，華芢生物最揦脷一手過萬元

12/12/2025

新股上市 | 再增四企同日在港招股，華芢生物最揦脷一手過萬元

 

 

　　年底港股新股市場熱度不絕，今日再有四家企業同日召開招股程序，令本周招股企業數目增至八家。其中華芢生物(02396)入場費最貴，以招股價上限計一手要過萬元。

 

華芢生物(02396)招股入場費10303元，兩核心產品主攻傷口癒合療法

 

　　華芢生物-B(02396)今日至下周三(17日)招股，計劃全球發售1764.88萬股H股，當中約10%在港發售，其餘於國際發售，每股作價介乎38.2元至51元，集資額最高達9億元，每手200股，入場費10302.88元。公司預期於12月22日(星期一)掛牌。華泰國際及中信證券任聯席保薦人。

 

　　假設以每股44.6元中位招股價計算，公司估計將自全球發售獲得所得款項淨額約7.09億元，當中約61.8%將用於資助核心產品Pro101-1及Pro-101-2的持續臨床開發及商業化；約18.8%用於通過購買與研發及質量控制活動相關的專業設備及儀器來提升公司研發能力；約6.3%用於支付核心產品以外的　PDGF 產品用於治療其他適應症(如新鮮創面、壓瘡及放射性潰瘍)的持續臨床前研發的第三方服務費、研發人員費用及原材料成本；約3.1%用於支付Mes-201、Oli-101及Oli201臨床前研發活動的第三方服務費、研發人員費用及原材料成本；其餘10%為營運資金及一般公司用途。

 

　　華芢生物成立於2012年，是一家總部位於中國的生物製藥公司，致力於開發各類療法，重點是針對有醫療需求及市場機會的適應症開發蛋白質藥物。公司的主攻方向是發現、開發和商業化傷口癒合的療法，目前為血小板衍生生長因子(PDGF)藥物。公司的管線包含兩款核心產品，首先是用於治療深二度燒燙傷的Pro-101-1，　已完成IIb期臨床試驗的統計數據分析，用於治療淺二度燒燙傷的，已完成最後一例患者出組，惟統計數據暫未得出；及用於治療糖尿病足潰瘍(糖足)的Pro-101-2，現處II期臨床試驗階段，此外公司亦有8款其他候選產品。公司2025年首九個月錄得虧損收窄至1.34億元人民幣，教去年同期虧損1.64億元人民幣有所收窄。

 

南華期貨(2691)招股入場費8081元，今年上半年賺2.3億人幣按年微升

 

　　南華期貨股份(02691)今日至下周三(17日)招股，計劃全球發售1.07659億股H股，其中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎12元至16元不等，集資額最高達17.23億元，每手500股，入場費8080.68元。公司預期於12月22日(星期一)掛牌，中信證券任獨家保薦人。

 

　　假設以招股中位價每股14元計算，公司估計是次將從全球發售中獲得款項淨額約14.1億元，公司計劃將全部投入橫華國際，以增強於香港、英國、美國及新加坡境外附屬公司的資本基礎。這一舉措旨在擴大公司的境外業務，優化其境外業務結構，並增強在全球市場的競爭力和風險承受能力。

 

　　招股書顯示，南華期貨股份主要為客戶提供全球金融服務。據統計集團按2024年的總收入計在中國所有期貨公司中排名第八；在所有非金融機構相關期貨公司中排名第一。集團的主要重點乃於中國境內及國際市場提供期貨及衍生品服務。憑藉集團對中國及境外客戶需求的深入理解，以及對全球金融及衍生品市場的洞察力，集團為實業客戶、金融機構及個人投資者提供全面且定製化的衍生品及風險管理服務，集團亦致力於為中國及境外的投資者提供更多元化的財富管理服務。今年上半年公司錄得年度利潤達2.31億元人民幣，較去年同期微升0.34%。

 

武夷山文旅國企印象大紅袍(2695)招股入場費4142元，上半年少賺近兩成

 

　　提供武夷山周邊文旅服務、《印象．大紅袍》演出主辦國企印象大紅袍(02695)今日至下周三(17日)招股，計劃全球發售3610萬股H股，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎3.47元至4.1元，集資額最高達1.48億元，每手1000股，入場費4141.35元。公司預期於12月22日(星期一)掛牌，興證國際、鎧盛為聯席保薦人。

 

　　假設以每股3.79元招股中位價計算，公司估計全球發售所得款項淨額約1.1億元，當中約23%將於2027年悉數用於升級公司標誌性演出《印象．大紅袍》山水實景演出；約28.6%於2026年悉數用於創新印象文旅小鎮；約20%於2027年悉數用於取得另一個文化旅遊演出項目；約11%將於2027年悉數用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；約7.4%於2027年悉數用於升級票務管理系統及其他軟件；其餘作2027年營運資金和其他一般企業用途。

 

　　印象大紅袍是國有文旅服務企業，總部位於福建省武夷山。根據招股資料顯示，按文旅演出節目產生的銷售收入計，集團在2024年中國文旅演出市場排名第八。集團的股份自2017年1月20日起已於新三板掛牌。集團的業務包括三個主要業務分部包括表演及表演服務；印象文旅小鎮業務；及茶湯酒店業務。今年上半年公司錄得股東應佔溢利達1022.6萬元人民幣，按年跌19.3%。

 

明基醫院(2581)招股入場費5899元，台資背景在內地經營綜合醫院

 

　　台資代工廠佳世達科技旗下經營內地民營綜合醫院的明基醫院(02581)今日至下周三(17日)招股，計劃全球發售6700萬股，當中約10%在港發售，其餘於國際發售，每股作價介乎9.34元至11.68元，集資額最高達7.83億元，每手500股，入場費5898.9元。公司預期於12月22日(星期一)掛牌。中金及花旗任聯席保薦人。

 

　　明基醫院是次引入基石投資者包括被稱為台灣生技股王的禾榮科技、合富中國(滬:603122)、股權投資公司蘇州戰興投3家公司，合共認購總金額達3990萬美元(約3.11億港元)假設以每股中位招股價10.51元計算，可認購股份為2955萬股，約佔緊隨全球發售完成後已發行股份的9.47%。

 

　　同樣以每股中位招股價計算，公司估計是次集資淨額將達6.26億元，當中約74.3%作擴建及升級現有醫院的資金；約16%將撥作潛在投資及併購機會的資金；約8%將作升級公司「智慧醫院」的資金；約1.8%則作營運資金及一般企業用途。

 

　　明基醫院是中國內地一家民營營利性綜合醫院集團，目前擁有和運營內地蘇州及南京兩家民營營利性綜合醫院。總建築面積達40萬平方米，配備1850張病床，擁有超過1000名醫師團隊，其中包括35名來自台灣與海外。2024年門診人次超過200萬，住院手術超過2.2萬例。今年上半年公司錄得股東應佔利潤達4870.4萬元人民幣，按年跌23.2%。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】宏福苑五級火過後，地產商會正研究地盤全面禁煙，你認為是否可行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02443

汽車街

2.890

異動股

06166

劍橋科技

89.400

異動股

01072

東方電氣

23.380

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02443 汽車街
  • 2.890
  • 06166 劍橋科技
  • 89.600
  • 01072 東方電氣
  • 23.400
  • 00388 香港交易所
  • 405.600
  • 02057 中通快遞－Ｗ
  • 167.900
股份推介
  • 00005 滙豐控股
  • 117.100
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.620
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.620
  • 目標︰$4.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 20.920
  • 目標︰$23.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 607.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 103.600
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.500
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.500
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.780
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.280
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.600
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 09:34  《異動股》滙控升2%創新高，本港未跟隨美國減息疊加集團推轉型計劃

12/12/2025 09:35  《異動股》紫金升3%領漲金礦股，美元急跌帶動金價炒高

12/12/2025 09:23  美股道指強勢破頂，恒指高開230點報25761衝擊阻力位，僅五藍籌低開

12/12/2025 08:57  【ＡＩ】OpenAI發布GPT-5.2，力抗Gemini 3

12/12/2025 08:57  《盤前攻略》道指標指創新高納指走軟，滙控ADS創新高恒指或試十天線

12/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

11/12/2025 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | OpenAI發布GPT-5.2，力抗Gemini 3新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股短期有望破頂，恒指明年目標31000點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 再增四企同日在港招股，華芢生物最揦脷一手過萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

尋‧情‧味．香港老舖記錄冊

古洞德利士多 │ 由手工潮州糕餅，轉型至賣雜貨及麵食飲品，默默經營逾60載新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

AI非萬能，人+AI 萬事皆可能新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

Hawkish Cut新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應齊 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續   新文章
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

被LVMH相中的養生品牌？WTHN成為「精品養生」代名詞，消費者買單嗎？
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
健康好人生 Health Channel
人氣文章
入境日本注意！香港常見成藥或含2違禁成分，小心被當販毒！遊日帶藥3大原則新文章
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
健康飲食｜瑞典長達15年研究，揭3大飲食模式可減患慢性病風險！醫生推薦抗老餐單新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/12/2025
AI | OpenAI發布GPT-5.2，力抗Gemini 3
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

10/12/2025 17:45

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區