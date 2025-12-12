異動股 ｜滙控升2%創新高，本港未跟隨美國減息疊加集團推轉型計劃

滙控(00005)現價升2.1%，報116.4元，該股成交約294萬股，涉資3.41億元，最高見116.8元，以調整後股價計再創歷史新高。渣打(02888)升0.8%，報178.5元；中銀香港(02388)升1.2%，報38元。

美國聯儲局日前一如市場預期減息0.25厘，惟本港三大發鈔行未有跟隨減息。滙豐銀行率先宣布，該行維持最優惠利率5厘不變。滙控昨日盤中高見115.3元，已創新高。隔夜ADR大升2.72%，折合117.1港元再創新高。

另外，據《彭博》報道，滙控行政總裁艾橋智表示，在他15個月前開始對銀行進行徹底重組之前，沒有足夠的管理人員對各自業務的業績完全負責。自執掌這家歐洲最大的銀行以來，艾橋智已將其運營委員會的規模縮減了近一半，取消了他認為可以讓主管逃避決策責任的共同管理職位。他表示，為了使滙控成為一家更精簡、更高效的銀行，還有更多工作要做，他正在繼續推進一項轉型計劃，已經涉及到數千人被裁、多項業務關閉以及另一些業務合併。在精簡業務的過程中，重點之一是將人工智能融入滙豐的運營，滙豐已向約17萬名員工提供AI工具，並將該技術融入其財富管理等業務部門。

撰文：經濟通市場組

