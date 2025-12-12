  • 會員
異動股 ｜滙控升2%創新高，本港未跟隨美國減息疊加集團推轉型計劃

12/12/2025

異動股 ｜滙控升2%創新高，本港未跟隨美國減息疊加集團推轉型計劃

 

 

　　滙控(00005)現價升2.1%，報116.4元，該股成交約294萬股，涉資3.41億元，最高見116.8元，以調整後股價計再創歷史新高。渣打(02888)升0.8%，報178.5元；中銀香港(02388)升1.2%，報38元。

 

　　美國聯儲局日前一如市場預期減息0.25厘，惟本港三大發鈔行未有跟隨減息。滙豐銀行率先宣布，該行維持最優惠利率5厘不變。滙控昨日盤中高見115.3元，已創新高。隔夜ADR大升2.72%，折合117.1港元再創新高。

 

　　另外，據《彭博》報道，滙控行政總裁艾橋智表示，在他15個月前開始對銀行進行徹底重組之前，沒有足夠的管理人員對各自業務的業績完全負責。自執掌這家歐洲最大的銀行以來，艾橋智已將其運營委員會的規模縮減了近一半，取消了他認為可以讓主管逃避決策責任的共同管理職位。他表示，為了使滙控成為一家更精簡、更高效的銀行，還有更多工作要做，他正在繼續推進一項轉型計劃，已經涉及到數千人被裁、多項業務關閉以及另一些業務合併。在精簡業務的過程中，重點之一是將人工智能融入滙豐的運營，滙豐已向約17萬名員工提供AI工具，並將該技術融入其財富管理等業務部門。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

