異動股 | 萬科、融創升4%內房股炒起，中金稱中經會對地產政策表述超出預期

萬科企業(02202)H股現價升4.3%，報3.88元，該股成交約3818萬股，涉資1.47億元。

（Shutterstock圖片）

中央經濟工作會議12月10日至11日在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。會議確定，明年經濟工作抓好八項重點任務，其中「促內需」及「拓展人工智能」分別為「八大任務」的首位及次位，相對「化解房地產及地方債務風險」則為第五位。其中提到著力穩定房地產市場，因城施策控增量、去庫存、優供給，鼓勵收購存量商品房重點用於保障性住房等；積極有序化解地方政府債務風險，督促各地主動化債，不得違規新增隱性債務。

雖非排名較前重點任務，但中金發布聯合解讀會議報告稱，中央經濟工作會議化解風險部分，關於地產政策的表述較多，超出市場預期，地產鏈相關領域可能受到階段性關注；不過考慮房地產在國內經濟佔比已經明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。

內房股普遍造好；融創(01918)升3.8%，報1.37元；碧桂園(02007)升2.1%，報0.495元；龍湖(00960)升1.8%，報9.52元；世茂(00813)升7.7%，報0.223元；中海外(00688)升0.7%，報12.66元；潤地(01109)升0.7%，報28.38元；華潤萬象(01209)升3%，報44.24元。

現時，恒生指數報25755，升225點或升0.9%，主板成交逾388億元。國企指數報8989，升55點或升0.6%。恒生科技指數報5568，升33點或升0.6%。

上證綜合指數報3854，跌19點或跌0.5%，成交2194.85億元人民幣；深證成份指數報13113，跌33點或跌0.3%，成交3180.63億元人民幣。

撰文：經濟通市場組

