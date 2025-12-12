港股 | 午市前瞻 | 恒指今喜漲專家指明兩防守指標：若企穩後市上試26200

美股道指盤中一度急漲698點，見48756點創上市新高，加上北京召開中央經濟工作會議定調明年經濟工作，雙重利好夾擊，港股高開超過200點，盤中有力抵抗沽壓，突破三條主要平均線（25805-25863區間）築成的阻力位，恒指半日收市報25878點，升348點或1.36%，主板成交逾1065億元。恒生中國企業指數報9038，升104點或1.2%。恒生科技指數報5614，升80點或1.5%。

（Shutterstock圖片）

提防日央下周加息即時利淡

隔夜道指標指創收市新高，恒指今早高開逾200點後，愈升愈有，高位升上25900。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，中經會提出提振內需，降準降息，並實施積極財政政策，對股市有正面作用。而美股方面，儘管納指受部分科技龍頭走軟而收跌，但道指及標指持續上升，顯示投資者對美國大型藍籌股業績仍有一定信心。由於科技股走勢較受市場投資信心影響，單靠炒作概念未必長遠，最終投資者仍回歸企業盈利及現金流，因此，出現道指升納指跌的情況並不意外。麥嘉嘉預料，港股短線相對平穩，昨日低位25500附近有一定支持，只要恒指今天收市穩守20天線（約25830）及100天線（約25863），後市有機會上試26200點。不過日本下周議息，投資者仍要提防日央一旦加息，會否對環球金融市場帶來影響。

撰文：經濟通通訊社市場組

