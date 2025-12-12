  • 會員
異動精選 | 中經會政策利好難止萬科轉跌，港銀未跟隨美減息滙控破頂

12/12/2025

異動精選 | 中經會政策利好難止萬科轉跌，港銀未跟隨美減息滙控破頂

 

異動精選 | 中經會政策利好難止萬科轉跌，港銀未跟隨美減息滙控破頂

 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒９１億元，買美團沽中海油

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 11:40  《財資快訊》美電升報７﹒７８２７，隔夜拆息較上日升至１﹒７…

人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇：公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 伍禮賢：港股要突破，還待成交增可留意？新文章
生活
人氣文章

娛樂

新聞女王2｜「方太」龔慈恩多層次演技 獲網民力推最佳女配角！曾為保持知名度 拍性感出浴戲新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

性價比之王 POCO F8 Ultra，Bose調音配2.1聲道揚聲器，高效能高質影音體驗新文章
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

「性價比」重回消費主流，中國品牌在澳洲突圍的3大關鍵新文章
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

鑽石是怎樣煉成的？從原石切割到最後打磨，見證鑽石熠熠生輝的蛻變！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》新文章
人氣文章
肺癌症狀｜60歲男喉嚨灼熱易嗆咳，檢查後發現患肺癌轉移淋巴！醫生揭3大症狀 易與腸胃病混淆
人氣文章
簡易素食譜推介：豆苗牛蒡豆腐羹 工作忙碌致身心疲乏，休息一下再來吧！
人氣文章
名人離世｜國寶級演員金芝美離世享年85歲，生前感染帶狀疱疹致健康惡化新文章
人氣文章中國故事12/12/2025
神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落
