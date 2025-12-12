恒指收漲446點報25976，曾破兩萬六成交稍轉旺，全周V彈累計仍跌108點

美股道指盤中一度急漲698點，見48756點創上市新高，加上北京召開中央經濟工作會議定調明年經濟工作，雙重利好夾擊，港股高開超過200點，盤中有力抵抗沽壓，突破三條主要平均線（25805-25863區間）築成的阻力位，午後恒指更一度突破兩萬六關，接近周一（8日）高位，全日收報25976，升446點或1.7%，主板成交近2427億元，按日大增超過三成。恒生中國企業指數收報9079，升145點或1.6%。恒生科技指數收報5638，升103點或1.9%。

回顧全周，周一內地召開政治局會議釋放經濟政策訊號，但沒有直接提及消費和房地產，港股投資氣氛仍低迷，連日受壓，恒指周一周二兩日累跌超過650點，周三（10日）觸及低位25257創半個月低，其後回穩，周四（11日）反映隔晚美聯儲宣布減息0.25厘及購買短債，但港股升幅不大，高開後持續下跌，當日盤後內地公布中央經濟工作會議通稿，提到撐內需、治內捲、穩樓市、靈活降準降息等政策方向，加上美股傳統板塊造好，刺激港股周五回升，總結恒指全周跌108點或0.42%，中斷兩周連升。

A股上揚惟滬綜指未能登陸三千九，然而部分內險股仍落鑊，國壽(02628)漲5.52%，報28.3元，中國平安(02318)升3.66%，報63.75元，財險(02328)升1.25%，報16.95元，新華保險(01336)跌0.49%，報48.78元，人保(01339)跌1.33%，報6.67元。

雖然美股科企隔晚遭拋，本港科技股仍走高，中經會提出整治內捲式競爭，阿里(09988)升2.32%，報154.1元，騰訊(00700)升2.41%，報616元，小米(01810)升1.85%，報42.96元，美團(03690)升0.89%，報102.4元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅5.19%。網易(09999)旗下熱門新遊戲《燕雲十六聲》海外版移動端上線，股價升4.2%，報218.4元。

中通快遞-W(02057)升4.36%，報169.9元；有色股走高，中國宏橋(01378)升4.21%，報32.68元，信義玻璃(00868)升4.06%，報8.46元。

內房早段升幅較大盤中回軟，龍湖(00960)跌0.11%，報9.34元，潤地(01109)升0.21%，報28.24元。據報內地監管機構有可能不願出手救助萬科(02022)，並已開始制定計劃以控制事態發展。萬科股價曾漲半成，全日收市則跌1.08%，報3.68元。

翰森製藥(03692)跌0.83%，報43元，百威亞太(01876)跌0.64%，報7.81元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

