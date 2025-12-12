  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

芯片股 | 美放行英偉達H200對華出口，如何解讀？內地晶片股值得長期部署？

12/12/2025

嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城

 

　　立即去片：https://youtu.be/71gkcosf1SU

 

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02643 曹操出行
  • 41.440
  • 02591 銀諾醫藥－Ｂ
  • 34.180
  • 00241 阿里健康
  • 5.330
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 00506 中國食品
  • 4.790
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

宏利人壽保險遷冊至香港，許正宇：公司註冊處正積極處理逾20宗遷冊申請新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

一周部署 | 伍禮賢：港股要突破，還待成交增可留意？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

73歲洪金寶傳打「神秘液體」回春，近年坐輪椅代步，洪天明代父回應身體狀況新文章
人氣文章

搵食地圖

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌 1新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
人氣文章

Travel & Dining Feature

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！ 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日系平價時尚戰：木村拓哉和孫藝珍都愛穿 FamilyMart 橫間襪？LAWSON、 台灣 7‑11 也加入戰場！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
蔬果農藥｜英國檢測12款最多殘留農藥蔬果，1款水果農藥超標99%！常食恐患癌不育新文章
人氣文章
食物安全｜新都城街市肉檔涉以冷藏牛肉冒充新鮮牛肉，食環署檢獲520公斤冷藏牛肉新文章
人氣文章
名人保養｜鍾漢良51歲生日上海跑全馬大曬Fit爆身型，網民大讚活像年青小伙子
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事12/12/2025
神州經脈 | 明年APEC峰會時間定，滬指止兩周連升，消費增速料回落
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區