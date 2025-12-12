芯片股 | 美放行英偉達H200對華出口，如何解讀？內地晶片股值得長期部署？
12/12/2025
嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/71gkcosf1SU
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
12/12/2025
嘉賓：iFAST Global Markets投資總監 溫鋼城
立即去片：https://youtu.be/71gkcosf1SU
【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
更多財經熱話
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
2025-12-12
延伸閱讀
12/12/2025 17:30 《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險
12/12/2025 16:10 【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備
12/12/2025 16:04 【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行
12/12/2025 17:22 【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期
12/12/2025 17:48 《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」
12/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里
12/12/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標
12/12/2025 16:26 《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N