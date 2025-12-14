  • 會員
一周部署 | 日央加息料成定局，美補發重磅就業數據

14/12/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

沃什突成聯儲主席新熱門

 

　　美聯儲決定減息25個基點，另外宣布短期內每月購債400億美元，但寬鬆力度仍未算超出預期，因為購債只是為了維持充足的準備金供應」，尤其是應對報稅季流動性吃緊的情況，而非為了刺激經濟而擴表，目前FED委員預測明年僅減息一次。美國當局預計即將一次過公布10月及11月的非農就業人口數據，如數據理想，料截至新主席上場前，美聯儲減息步伐將重新放緩。

 

　　提到新任聯儲主席人選，此前外界一直認為非白宮經濟顧問哈塞特莫屬，而哈塞特亦十分「識做」，在美聯儲議息前夕仍在出口術呼籲減息。不過在議息結束後，美國總統特朗普突然拋出新人選，他傾向由聯儲局前理事沃什或哈塞特出任聯儲局主席，而沃什甚至是他的首選。對於特朗普而言，他希望下一任聯儲主席能就利率問題聽取他的意見，這意味著這個人選必須是大鴿派，因為減息能減緩政府債務融資成本，亦能刺激股市表現。話雖如此，特朗普心目中的理想利率水平是1%甚至可能更低，相信無論是誰當儲局主席，他的理想都似乎很難達到。

 

日央加息料利淡環球但風險可控

 

　　日本央行預計周五加息25個基點。雖然加息可能加重經濟復甦壓力，並威脅到政府已高企的財政負擔，但長期超低利率已導致日元大幅貶值。隨著通脹與工資持續改善，維持零利率已不合時宜。加息有助穩定匯率，減輕輸入性通脹，同時展現貨幣政策正常化的決心。

 

　　日央此前加息導致環球小股災，是因為當時央行加息行動倉促，日本與美歐的利差收縮後，日元因作為套息交易融資貨幣，導致部分套息倉位被動平倉，引發外匯與風險資產的連鎖波動，不過套息交易持倉相比過去已縮減，且這次日央已經充分提醒市場，加息預期提前被定價，系統性風險相對可控。不過加息同時會抬高日本資產回報率，吸引部分海外資金與日本資金回流本土，對美股、新興市場股市及高收益債形成資金流出壓力。

 

中國將公布11月三駕馬車數據

 

　　內地召開中央經濟工作會議，指出明年要堅持內需主導、創新驅動及對外開放，並整治內捲式競爭等，另提到要著力穩定房地產市場，但政策優先度較去年降低。貨幣政策方面則新增「靈活」降準降息，以促進物價合理回升作為重要考量等論述，考慮到目前內地通脹水平持續逼近甚至跌穿0點，預期明年寬鬆力度將適度加碼，但鴿派信號仍遜於去年，野村認為今年中經會的政策基調迫切和果斷性較低。高盛則預期，明年內地將續以約5%為GDP增長為目標，官方財政赤字率維持在4%，地方政府專項債券額度由今年的4.4萬億元提高至4.8萬億元人民幣。

 

　　周一中國將公布一系列經濟數據，預計11月工業生產同比增長5%，首11月固定資產投資同比減少2.3%，11月零售銷售同比增長增長2.9%。考慮到第三季GDP年增率為4.8%，如果上述數據差過預期，則有可能影響全年保5目標，甚至倒逼當局在中經會後祭出更大力度的刺激經濟措施。

 

英央料再減息，歐央收官等明年

 

　　英國央行與歐央亦將進行今年最後一次議息會議。英國方面，由於當地通脹顯著回落，服務價格與薪資增速降溫，實質利率壓力偏高，央行官員語氣轉鴿，承認通脹風險更趨平衡，市場普遍預期12月將小幅降息25個基點，不過內部仍有鷹派疑慮；歐洲央行方面，市場預計年底收官不會進一步減息，焦點在於會議對歐洲經濟與通脹預測的調整，儘管當地經濟增長持續疲弱，歐央行長拉加德預計將強調通脹任務未完成，以防市場過度押注快速寬鬆。

 

一周部署 | 日央加息料成定局，美補發重磅就業數據

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 日央加息料成定局，美補發重磅就業數據

 

伍禮賢：港股要突破，還待成交增可留意？

 

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

