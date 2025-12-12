小傳日記 | 字節跳動AI手機冇得用淘寶微信，同行點解趕盡殺絕？

時下唔少人都鍾意玩AI圖，神州民眾都不例外，雖然冇得用ChatGPT又冇得用Gemini，但係國產AI豆包都可以頂住先。豆包呢個名聽落好親民，其實佢係來自互聯網大廠字節跳動嘅產品，係抖音嘅同系。小豆包藏有大夢想，唔聲唔聲聯合中興通訊(00763)搞AI手機，最近推出嘅「技術預覽版」手機，雖然未正式向消費者開售，但已經賣到如火如荼，一上線即售罄，原價3499人仔被炒到1.2萬人仔添！

最近神州互聯網大廠喺當局嘅勸籲下，慢慢互相拆牆鬆綁，開始容許跨生態引流，就好似淘寶支持微信付款、微信支持㩒link跳轉淘寶噉，但係面對豆包手機，大廠們一啲都唔手軟，聯手封殺，使用豆包手機嘅用戶，唔單止冇得用微信淘寶，甚至連銀行App都開唔到。

豆包AI手機最強嘅地方在於佢個AI系統可以喺背景運行App，用戶只需要落指令，AI助手就可以好似真人咁，自己喺手機App度點嚟點去，自由穿梭喺唔同App之間完成任務，例如叫外賣、格價買嘢等等，而喺AI工作嘅期間，你部手機仲可以畀你正常用，直到最後支付嘅時候，彈個窗口叫你同意畀錢，噉就搞掂。

其實呢類模擬點擊、滑動操作嘅技術都唔算新科技，好似小米(01810)小愛、榮耀Yoyo呢啲原生AI助手都做得到，但佢哋嘅功能範圍一般都只限於自己品牌嘅生態圈入面，就好似小愛只可以操控自家品牌既電器、電車遠程遙控App，唔可以操控淘寶同微信，而但今次豆包就踩過界，試圖調動整個手機嘅移動互聯網流量。

廣告費係好多互聯網公司嘅命根，對於淘寶、美團(03690)呢啲平台嚟講，用戶打開App、睇廣告、喺頁面度流連，呢啲都係佢哋搵食嘅命脈，廣告收入同用戶停留時間係佢哋嘅KPI。但豆包直接幫用戶搞掂訂餐、購物，連首頁都唔使睇，廣告更加唔會點到，咁咪等如截斷平台嘅收入來源！咁樣一嚟，頭部APP個流量入口嘅價值、廣告變現能力同埋生態控制力就大幅削弱，呢啲大廠點會唔出手？

另外有技術人員分析，豆包AI手機要做到讀取屏幕內容、模擬點擊嘅功能，就離唔開Android系統入面一個叫做「INJECT_EVENTS」嘅高危權限，行內人叫呢個權限做「上帝之手」。AI可以睇到你嘅聊天紀錄、聯絡人信息、支付信息甚至銀行餘額，點樣保證數據安全同隱私保護？呢種高危動作不可控，直接威脅用戶資訊安全，所以銀行App選擇直接ban咗佢，都算情有可原。不過筆者又覺得，先有產品試水引發業內同公眾討論，再由各國完善行業標準，未來我哋先會用到最安全最可靠嘅AI手機，應該唔駛等好耐，我哋拭目以待，請請！

