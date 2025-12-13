  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%

13/12/2025

　　受科技股拋售潮拖累，美股周五（12日）顯著受壓。道指周四（11日）創新高，周五早段破頂後倒跌245點；納指跌勢更急，受晶片商博通(US.AVGO)業績指引欠佳拖累，加上投資者繼續拋售高成長科技股，納指全日瀉近400點。

 

　　在減息預期及避險情緒升溫下，貴金屬市場走勢凌厲。現貨金價逼近10月高位；現貨銀價一度衝上每盎司64.31美元高位，雖然日內倒插逾4%，但全周累計仍錄得超過6%的升幅。

 

　　是次大市調整主要由半導體商博通的季績引發，市場質疑其AI業務毛利率偏低的隱憂，導致股價單日重挫11.4%，進而觸發整個AI產業鏈的連鎖反應。

 

美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%

晶片商博通業績指引欠佳，觸發整個AI產業鏈股份遭拋售，納指全日瀉近400點。(AP)

 

　　市場擔憂AI資本支出的回報周期拉長，英偉達(US.NVDA)跌3.3%，AMD(US.AMD)跌4.8%，甲骨文(US.ORCL)跌4.5%，Palantir(US.PLTR)跌2.1%，美光科技(US.MU)挫6.7%，拖累標普500及納指表現。

 

　　運動服飾品牌Lululemon(US.LULU)宣布行政總裁將於1月底卸任，市場將此高層換血解讀為重整業務的積極訊號，刺激股價急升9.6%。

 

　　道指收市跌245.96點，或0.51%，報48458.05點；標普500指數跌73.59點，或1.07%，報6827.41點；納指跌398.69點，或1.69%，報23195.17點。

 

現貨金價一度衝破4350美元

 

　　黃金市場方面，現貨黃金價格一度衝破每盎司4350美元水平，日內報4300美元，升0.5%。紐約期金同樣向上，報每盎司4325美元，升0.3%。

 

　　美匯指數報98.39，微升約0.07%。投資者在下周日本央行議息會議前夕態度審慎，美元兌日圓報155.83水平，升幅約0.17%。歐元兌美元於高位整固，在1.1729水平附近徘徊，日內報1.1743，微升0.06%。

 

　　國際油價輕微向下。紐約期油價格回升至每桶57.27美元，跌幅約0.3%；布蘭特期油則報每桶61.15美元，跌幅約0.2%。

 

撰文：經濟通國金組

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02643

曹操出行

41.440

異動股

02591

銀諾醫藥－Ｂ

34.180

異動股

00241

阿里健康

5.330

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,458.05
    -245.96 (-0.505%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,827.41
    -73.59 (-1.066%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,195.17
    -398.69 (-1.690%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.636
變動率︰+11.852%
較港股︰+6.35%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升98.909
變動率︰+2.333%
較港股︰-0.34%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升62.713
變動率︰+1.574%
較港股︰-1.63%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌395.793
變動率︰-1.813%
較港股︰-1.50%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.510
變動率︰+3.694%
NTES 網易
按盤價(USD)︰升139.140
變動率︰+2.114%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌125.010
變動率︰-2.572%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.950
變動率︰-4.412%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升18.420
變動率︰+12.112%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰跌37.810
變動率︰-4.303%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰跌210.780
變動率︰-4.810%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌88.510
變動率︰-6.180%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/12/2025 02:08 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/12/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 13/12/2025 02:08 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02643 曹操出行
  • 41.440
  • 02591 銀諾醫藥－Ｂ
  • 34.180
  • 00241 阿里健康
  • 5.330
  • 02276 康耐特光學
  • 55.000
  • 00506 中國食品
  • 4.790
股份推介
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.300
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 48.780
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 67.450
  • 目標︰$84.90
  • 01050 嘉利國際
  • 2.610
  • 目標︰$4.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 616.000
  • 03690 美團－Ｗ
  • 102.400
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.100
  • 02318 中國平安
  • 63.750
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 4.770
  • 目標︰--
  • 00108 國銳生活
  • 3.240
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 5.550
  • 目標︰$6.10
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2025 17:30  《盤後部署》港股造好北水同步離場，美元弱人幣強慎防市場風險

12/12/2025 16:10  【ＡＰＥＣ】APEC財長會議定於明年10月在香港舉行，李家超：會全面和周詳籌備

12/12/2025 16:04  【ＡＰＥＣ】明年APEC領導人非正式會議定於11月18日至19日深圳舉行

12/12/2025 17:22  【聚焦數據】內地11月新增人民幣貸款3900億元，低於預期

12/12/2025 17:48  《中國監管》全國金融系統工作會議：著力防範化解風險，嚴防「爆雷」

12/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

12/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗降潤電評級至中性，中信里昂唱好藥明孖寶升目標

12/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７８４５５，一個月拆息較上日微軟至…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%新文章
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜恒指明年見31000，25000為選擇性吸納良機（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 字節跳動AI手機冇得用淘寶微信，同行點解趕盡殺絕？新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

積金易還是積金「不易」？新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

網絡攻擊︱守網者三大應對策略：離開、說不及求助 建立安全共融環境
人氣文章

手機情報站．徐帥

性價比之王 POCO F8 Ultra，Bose調音配2.1聲道揚聲器，高效能高質影音體驗新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

悲愁哀傷時，再聽凹凸匙
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

情感的餘韻：分手後的友誼是真實還是幻影？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
拆解惡夢之謎｜四招驅走夢魘，重新入睡技巧與睡眠小貼士
人氣文章
央視揭內地毒紙巾流入市面，熒光劑超標恐致癌！專家：1種顏色紙巾切忌買新文章
人氣文章
守護視力健康｜深圳免費中老年眼底檢查計劃
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話13/12/2025
美股收盤 | 道指破頂後倒跌245點，納指收市重挫1.7%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區