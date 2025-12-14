港股 | 蕭猷華：聯儲局買債，股市添動力

《套期保值》港股上周呈現先跌後回穩格局，恒生指數低見25257點，最終收報25976點，全周僅下跌109點。內地上周召開了中央經濟工作小組會議，重申加強積極財政政策和寬鬆貨幣政策的必要性，以提振內需，促進以舊換新，並整治內捲競爭的問題。預期中央政府將在短期內公布具體措施，包括減息和降準。此外，由於明年春節假期較遲，所以筆者認為這些政策措施最有可能在明年1月落實。

美國方面，上周初領失業金人數增加4.4萬人至23.6萬人，創下2020年3月疫情爆發以來最大單周增幅。為了應對美國勞工市場的下行風險，美國聯儲局上周一如預期減息四分之一厘，鮑威爾指出，如果未來沒有重大關稅出台，預計美國的通脹在明年1月很可能會達到峰值。

聯儲局放鴿，加上內地或短期內推出刺激經濟措施，港股料維持反覆向上格局。(Shutterstock)

此外，市場驚喜地得知聯儲局即將啟動每月購買400億美元的短期美國國庫債券，這一舉措旨在確保銀行體系擁有足夠的儲備金，短期內幫助緩解市場的流動性緊張問題，對全球股市來說絕對是一個利好訊號。

展望後市，聯儲局釋出鴿派訊號，內地也可能短期內推出刺激經濟措施，在這樣的背景下，港股料繼續維持反覆向上格局。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

