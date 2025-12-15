  • 會員
美股 | AI泡沫憂慮不散，道指跌245點，納指重挫1.7%

15/12/2025

美股 | AI泡沫憂慮不散，道指跌245點，納指重挫1.7%

 

 

　　AI泡沫憂慮不散，美股上周五（12日）顯著受壓。道指早段破頂後倒跌逾245點。納指跌勢更大，全日急挫近400點。

 

　　道指收市跌245.96點，或0.51%，報48458.05點；標普500指數跌73.59點，或1.07%，報6827.41點；納指跌398.69點，或1.69%，報23195.17點。

 

　　是次大市調整主要由半導體商博通的季績引發，市場質疑其AI業務毛利率偏低的隱憂，導致股價單日重挫11.4%，進而觸發整個AI產業鏈的連鎖反應。

 

　　市場擔憂AI資本支出的回報周期拉長，導致英偉達(US.NVDA)跌3.3%，AMD(US.AMD)跌4.8%、甲骨文(US.ORCL)跌4.5%，Palantir(US.PLTR)跌2.1%，美光科技(US.MU)挫6.7%，拖累標普500及納指表現。

 

　　運動服飾品牌Lululemon(US.LULU)宣布行政總裁將於1月底卸任。市場將此高層換血解讀為重整業務的積極訊號，刺激股價急升9.6%。

 

　　美匯指數報98.39，微升約0.07%。投資者在下周日本央行議息會議前夕態度審慎。美元兌日圓報155.83水平，升幅約0.17%。歐元兌美元於高位整固，在1.1729水平附近徘徊，日內報1.1743，微升0.06%。

 

貴金屬市場走勢凌厲

 

　　在減息預期及避險情緒升溫下，貴金屬市場走勢凌厲。現貨金價逼近10月高位。現貨銀價亦一度衝上每盎司64.31美元高位，雖然雖然日內倒插逾4%，但全周累計仍錄得超過6%的升幅。

 

　　黃金市場表現強勁，現貨黃金價格一度衝破每盎司4350美元水平，日內報4300美元，升逾4%。紐約期金同樣向上，報每盎司4325美元，升0.3%。​

 

　　國際油價輕微向下。紐約期油價格回升至每桶57.27美元，跌幅約0.3%；布蘭特期油則報每桶61.15美元，跌幅約0.2%。

撰文：經濟通國金組

撰文：經濟通國金組

