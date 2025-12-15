  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

開市Go | 侵侵點名儲局新主席兩強，萬科債務展期遭否，歐盟擬就小額包裹徵費

15/12/2025

要聞盤點

 

1、受科技股拋售潮拖累，美股周五（12日）顯著受壓。道指繼周四（11日）創新高後，周五早段破頂後倒跌245點。納指跌勢更大，受晶片商博通(US.AVGO)業績指引欠佳拖累，加上投資者繼續拋售高成長科技股，納指全日急挫近400點。道指收市跌245點，或0.51%，報48458點；標普500指數跌73點，或1.07%，報6827點；納指跌398點，或1.69%，報23195點。中國金龍指數跌23點。日經期貨截至上午8時05分上升170點。

 

2、美國總統特朗普接受訪問時表示，聯儲會前理事沃什和白宮國家經濟委員會主任哈塞特為其美聯儲主席首選人選，並稱新主席應在利率問題上諮詢其意見。

 

3、日本央行本周料重啟加息周期，據悉央行官員預期利率升至0.75%後仍繼續加息。

 

4、烏克蘭總統澤連斯基稱或接受美歐提供的安全保障以替代加入北約目標，據報烏克蘭或於2027年前加入歐盟。

 

5、中國11月新增貸款低於預期，反映信貸需求疲弱，市場聚焦今日公布的工業增加值、消費品零售總額等重磅數據。

 

6、全國發展和改革工作會議強調促進投資止跌回穩，擴大中央投資規模，推動新型政策性金融工具提高投資效益。

 

7、高盛策略師預測AI應用推動美國經濟韌性，標普500成分股2026年每股純益料增12%，目標位7600點不變。

 

8、納斯達克擬修改規則，允許在發現危險信號時拒絕股票上市申請，即便申請者符合所有要求，以防小型IPO引發市場波動及操縱。

 

9、財政司司長陳茂波稱，新一年度《財政預算案》公眾諮詢將展開，重點在如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用，加速優化產業結構，創造更多優質的就業職位，為高質量發展增添動能。

 

10、今日（15日）起至周四（18日），共有三隻新股正在香港公開招股。其中，人工智能科技公司諾比侃(02635)​　招股價範圍為每股80至106元，每手50股，入場費約5353.45元；翰思艾泰-B(03378)​　招股價範圍為28至32元，每手100股，入場費約3232.27元；而輕鬆健康(02661)​　則以固定價格每股22.68港元招股，每手200股，入場費約4581.75港元。三家公司均計劃於12月23日（下周二）​　正式掛牌上市。

 

開市Go | 侵侵點名儲局新主席兩強，萬科債務展期遭否，歐盟擬就小額包裹徵費

 

開市Go | 侵侵點名儲局新主席兩強，萬科債務展期遭否，歐盟擬就小額包裹徵費

 

開市Go | 侵侵點名儲局新主席兩強，萬科債務展期遭否，歐盟擬就小額包裹徵費

 

【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03692

翰森製藥

39.720

異動股

01672

歌禮製藥－Ｂ

13.290

異動股

03690

美團－Ｗ

101.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03692 翰森製藥
  • 39.720
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 13.290
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.300
  • 00257 光大環境
  • 5.070
  • 02665 圖達通
  • 17.060
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,097.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.270
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.000
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.650
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.600
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
  • 02318 中國平安
  • 65.300
  • 02628 中國人壽
  • 28.640
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.380
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.160
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.150
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 10:44  【黎智英案】黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成

15/12/2025 10:00  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增1.3%，遜預期

15/12/2025 10:11  《異動股》內地出台提振消費政策，內需股普遍逆市升李寧領漲4%

15/12/2025 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增4.8%，遜預期

15/12/2025 10:59  【外圍經濟】銅價上漲強勁，基本面提供支撐

15/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 11:41  《財資快訊》美電跌報７﹒７８２８，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港政情

黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 內需股、資源股及地產股最新評級/目標價，花旗牛看安踏$112.70新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 錦欣生殖逆市升3%乳業股勁揚，中經會強調「倡導積極婚育觀」新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

聯儲局在變天新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕好去處2025︱西九聖誕小鎮開幕！12米高聖誕樹＋聖誕老人見面會＋飄雪表演 1新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝不再卡粉！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全｜新都城街市肉檔涉以冷藏牛肉冒充新鮮牛肉，食環署檢獲520公斤冷藏牛肉新文章
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
長時間鉤織容易肩頸痛、手指痠脹，中醫針灸有效治療勞損，4招調理繼續享受手作樂趣 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港政情15/12/2025
黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區