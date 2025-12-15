  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

盤前攻略 | 美債孳息率飆升打擊增長股 亞股開市受壓料拖累港股回吐

15/12/2025

　　上周五（12日）博通公布業績雖然好過預期，但AI收入前景成疑，再度觸發市場拋售科技股。同時美債持續受壓，上周五美國十年期國債孳息率飆升至4.18厘以上，亦加劇增長股沽壓。上周五納指跌398點或1.69%報23195，道指升245點或0.51%報48458，標普跌73點或1.07%報6827。

 

盤前攻略 | 美債孳息率飆升打擊增長股 亞股開市受壓料拖累港股回吐

（互聯網圖片）

 

中概股個別發展，ADR走弱

 

　　中概股個別發展；阿里巴巴跌0.78%報155.68美元，拼多多跌0.01%報111.96美元，京東跌0.34%報29.44美元，百度跌2.57%報125.01美元，網易升2.11%報139.14美元，小鵬跌1.04%報18.99美元，理想升0.41%報17.08美元，蔚來跌1.95%報5.03美元，攜程升0.96%報70.80美元，百勝中國升1.93%報48.54美元。

 

　　ADR普遍走軟；騰訊(00700)ADR較港股低1.68%，折合605.7港元；美團(03690)ADR較港股低1.41%，折合101.0港元；友邦(01299)ADR較港股低1.22%，折合78.0港元；滙控(00005)ADR較港股低0.47%，折合116.7港元；小米(01810)ADR較港股低1.43%，折合42.3港元；港交所ADR較港股低1.39%，折合396.2港元。

 

觀望北水對港股取態

 

　　上周五恒指夜期跌248點報25735。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25726，跌229點，恒指料跟隨低開約200點。

 

　　美聯儲減息後美元明顯轉弱，同步美債一同受壓，十年期國債孳息率以至超長期的三十年國債孳息率一同上升，對環球金融後市並不利好。此期間人民幣匯價走強，周末每美元兌離岸人民幣一直在7.055之下，不排除部分資金正從美債流向人民幣，料短期內人幣將維持偏強。

 

　　美元美債齊跌，亞太區股市明顯受挫，日股開市挫逾1%，韓股更急挫逾2%。上同五港股受中經會消息刺激升超過400點，但當日北水港股淨流出超過50億元，證實港股目前仍未具足夠支撐力度。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五升市令牛證區域有空間新增約200點區域，25500至25699淨增423張對應期指張數，同時25400至25499亦淨增259張對應期指張數，如淡友下殺，即市初步支持約25400。留意目前牛證最重貨區為25100至25199，涉1386張對應期指張數，25100續為近期最大支持。

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03692

翰森製藥

39.720

異動股

01672

歌禮製藥－Ｂ

13.290

異動股

03690

美團－Ｗ

101.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03692 翰森製藥
  • 39.720
  • 01672 歌禮製藥－Ｂ
  • 13.290
  • 03690 美團－Ｗ
  • 101.300
  • 00257 光大環境
  • 5.070
  • 02665 圖達通
  • 17.060
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,097.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.270
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.000
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.650
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.600
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 149.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.980
  • 02318 中國平安
  • 65.300
  • 02628 中國人壽
  • 28.640
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.380
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.160
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.150
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 10:44  【黎智英案】黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成

15/12/2025 10:00  【聚焦數據】內地11月社會消費品零售總額增1.3%，遜預期

15/12/2025 10:11  《異動股》內地出台提振消費政策，內需股普遍逆市升李寧領漲4%

15/12/2025 10:00  【聚焦數據】內地11月工業增加值增4.8%，遜預期

15/12/2025 10:59  【外圍經濟】銅價上漲強勁，基本面提供支撐

15/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出５２﹒８７億元，買美團沽阿里

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 11:41  《財資快訊》美電跌報７﹒７８２８，隔夜拆息較上日微升至１﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 美團叫停電商業務跌近1%，稱快遞難承接即時零售需求新文章
人氣文章

新聞>香港政情

黎智英案 | 黎智英串謀勾結外國勢力等三罪罪成新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 內需股、資源股及地產股最新評級/目標價，花旗牛看安踏$112.70新文章
品味生活
生活
人氣文章

足球俱樂部．主教練

車路士果然海鮮波，曼聯真復甦？水晶宮主場威力強，曼城恐失分新文章
人氣文章

娛樂

新聞女王2｜「方太」龔慈恩多層次演技 獲網民力推最佳女配角！曾為保持知名度 拍性感出浴戲
人氣文章

智城物語．方展策

敵意收購世紀對決！Netflix、派拉蒙爭奪華納兄弟，將如何重塑串流市場與荷里活影視產業？ 2新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

美麗同頻．Peggy Wong

告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝不再卡粉！
人氣文章

Beauty Feature

聖誕美妝2025開箱：NARS 聯乘高訂設計師、Estée Lauder超值美妝護膚套裝！The Whoo 唯美冬雪限量版
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

婚禮季來了！4大新娘內衣Best Pick款式，見證愛情最美的模樣
健康好人生 Health Channel
人氣文章
40歲後肌肉量每10年流失8%以上！想老年健步如飛？「Build肌」黃金組合：蛋白質＋肌酸
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 12:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 12:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2025
異動股 | 美團叫停電商業務跌近1%，稱快遞難承接即時零售需求
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

重啟擴表 | FOCUS | 聯儲急轉彎啟擴表，鮑公投就業震...

11/12/2025 12:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區