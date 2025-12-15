新股上市 | 再有三企業同日招股，B仔股新丁翰思艾泰吸引七家基石投資者

年底港股新股市場熱度不絕，今日再有三家企業同日召開招股程序，令目前招股企業數目增至九家。其中新晉B仔股翰思艾泰吸引七家基石投資者認購新股。

AI科技公司諾比侃(02635)招股入場費5354元，上半年淨利潤跌21%

人工智能科技公司諾比侃(02635)今日至周四(18日)招股，計劃全球發售378.66萬股H股，當中約10%在港發售，其餘作國際發售，每股作價介乎80元至106元，集資最高達4.01億元，每手50股，入場費5353.45元。公司預期於12月23日(星期二)掛牌，上市獨家保薦人為中金公司。

假設以每股93元招股中位價計算，公司估計所得款項淨額約3.07億元，當中約40%將用於核心技術的繼續研究，以鞏固技術能力以及產品及服務功能的基礎；約40%將用於建設研發技術中心和新總部；約10%作尋求潛在的戰略投資及收購機會；其餘10%則作營運資金及一般公司用途。

諾比侃成立於2015年，業務圍繞為中國鐵路運營及電網公司研發及銷售監測與檢測產品及解決方案，以及其他城市治理解決方案。公司主要提供基於全面的AI行業模型的軟硬件一體化解決方案，用於監測、檢測和運維等用途。於2024年按相關收入計，諾比侃科技為中國第二大AI+供電系統檢測監測解決方案提供商，市場份額為5.9%；為中國第三大AI+軌道交通檢測監測解決方案提供商，市場份額為1.8%。

截至今年上半年，公司錄得收入為2.32億元人民幣，按年升24.7%；但淨利潤則按年跌21%至4008.1萬元人民幣。

B仔股翰思艾泰(3378)招股入場費3233元，七家基投認購逾9000萬元

翰思艾泰-B(03378)今日至周四(18日)招股，計劃全球發售1832.1萬股H股，當中約10%在港發售，其餘作國際發售，每股作價介乎28元至32元，集資最高達5.86億元，每手100股，入場費3232.27元。公司預期於12月23日(星期二)掛牌，上市獨家保薦人為工銀國際。

公司是次引入7家基石投資者包括富德資源、Sage Partners Master Fund、鯤洋新格局1號私募證券投資基金、Main Source Capital Limited 、YStem Capital、春雷資本及TFI Investment Fund SPC（為及代表其獨立投資組合TFI Lakeside SP行事）合共認購1200萬美元（折合約9341萬港元），以招股高位價每股32元計算，則可認購約291.78萬股，緊隨全球發售完成後已發行股本總額的約2.14%（假設超額配股權未獲行使）。

翰思艾泰估計，是次集資所得淨額達4.96億元，當中約35%發展核心產品(即HX009)的研發；約33%用於主要產品(即HX301及HX044)的研發；約17%作其他重要產品的研發；約5%為商業化或業務發展活動提供資金；其餘約10%為營運資金及其他一般企業用途。

翰思艾泰擁有結構生物學、轉化醫學及臨床開發方面自主專業技術及經驗。自2016年起，開發了產品管線，包括一款核心產品及九款其他管線的候選產品，即三款針對腫瘤學的臨床階段候選藥物，包括核心產品HX009及主要產品HX301及HX044；及七款臨床前階段候選藥物，包括針對自身免疫和腫瘤市場的抗體偶聯藥物、雙特異性抗體及單克隆抗體。翰思艾泰亦開發HX008，其已轉讓予一家專注於腫瘤療法的生物製藥公司。

財務資料顯示，今年首八個月公司錄得虧損擴大至8786.1萬元人民幣，去年同期則錄得虧損4817.8萬元人民幣。

輕鬆健康(2661)招股入場費4582元，粵琴合鳴認購逾1億元

輕鬆健康(02661)今日至周四(18日)招股，計劃全球發售2654萬股H股，當中約10%在港發售，其餘作國際發售，每股作價22.68元，集資最高達6.02億元，每手200股，入場費4581.75元。公司預期於12月23日(星期二)掛牌，上市聯席保薦人為中金公司及招商證券國際。

公司是次引入廣東橫琴粵澳深度合作區澳琴合鳴投資合夥企業(有限合夥)認購約1億人民幣(約1.1億港元)，按發售價每股股份22.68元計算，則可認購股份總數為480.18萬股，緊隨全球發售完成後假設超額配股權未獲行使，佔已發行股本總額約2.33%。澳琴合鳴獲橫琴粵澳深度合作區產業投資基金持股37%，該基金由橫琴粵澳深度合作區財政局持有。

輕鬆健康估計全球發售所得款項淨額將約為5.134億元，當中約40%將用於提升集團的品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業務合作夥伴的合作；約20%將用於醫學研究和真實世界研究；約20 %將用於提升集團在AI及大數據領域的技術能力，以便更廣泛應用於集團的產品及服務；約10%將用於拓展至更多地區及海外市場；及約10%作營運資金及其他一般公司用途。

輕鬆健康於中國提供健康相關及保險相關解決方案。以2024年的收入計，公司於中國數位綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位。公司致力於透過一套易用、精準且可負擔的健康解決方案，為有需要的人提供保障和支持。今年上半年公司錄得淨利潤達8604.5萬元人民幣，按年升約4.4倍。

