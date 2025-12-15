異動股 | 內地出台提振消費政策，內需股普遍逆市升李寧領漲4%

內地11月零售銷售按年僅升1.3%，低於預期2.9%以及上月按年升幅2.9%。

不過，中央政府持續出台提振消費，刺激內需政策。繼早前中央經濟工作會議中，「堅持內需主導」排在八大重點任務首位後。商務部、中國人民銀行及金融監管總局日前聯合印發《關於加強商務和金融協同更大力度提振消費的通知》，指導地方相關部門和金融機構加強協同，精准施策推動惠民生和促消費緊密結合，形成提振和擴大消費的更大工作合力。

該通知提出3方面11條政策措施。該三方面包括1）深化商務和金融系統協作。2）加大消費重點領域金融支持。3）擴大政金企對接合作。鼓勵發揮政金企擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和訊息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。

體品股領漲：李寧(02331)升3.8%，報18.35元；暫為最大升幅藍籌；安踏體育(02020)升1.5%，報83元；特步國際(01368)升2.6%，報5.51元。

餐飲股同升：海底撈(06862)升1.4%，報14.62元；九毛九(09922)升1.2%，報1.74元；滬上阿姨(02589)升5.9%。

飲品及食品股普漲：蒙牛乳業(02319)升1.2%，報14.8元；優然牧業(09858)升7.4%，報4.62元；現代牧業(01117)升4.3%，報1.44元；百威亞太(01876)升0.6%，報7.86元；康師傅控股(00322)升0.7%，報11.82元。

家電股同樣逆市升：海爾智家(06690)升0.9%，報26.76元；美的集團(00300)升0.3%，報89.35元；創維集團(00751)升2.6%，報3.97元。

現時，恒生指數報25763，跌213點或跌0.8%，主板成交逾482億元。國企指數報8991，跌87點或跌1%。恒生科技指數報5553，跌84點或跌1.5%。

撰文：經濟通採訪組

