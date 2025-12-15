異動股 | 錦欣生殖逆市升3%乳業股勁揚，中經會強調「倡導積極婚育觀」
15/12/2025
錦欣生殖(01951)現價升2.8%，報2.58元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅6.2%。該股成交約1314萬股，涉資3380萬元。
中經會顯示提振內需為明年頭號任務，其中針對人口管理上，繼續強調就業支持，並要求「倡導積極婚育觀」，努力穩定新出生人口規模，比起今年單單推動生育，未來一年將進一步「促生」也「促婚」。
錦欣生殖外生育概念股反應冷淡；貝康醫療-B(02170)無升跌，報2.13元；聖貝拉(02508)跌0.7%，報4.12元；愛帝宮(00286)無升跌，報1.31元。
乳業股相對興奮；中國飛鶴(06186)升1.9%，報4.2元；優然牧業(09858)升7%，報4.6元；現代牧業(01117)升4.3%，報1.44元；蒙牛乳業(02319)升1.7%，報14.88元；H＆H國際控股(01112)升0.5%，報13.73元；中國聖牧(01432)升1.4%，報0.35元。
撰文：經濟通市場組
【你點睇？】美國頒國家安全戰略，擬重新平衡美中經濟關係，強調對華強硬。你點睇此舉對中美關係態勢的影響？► 立即投票