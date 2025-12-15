港股 | 午市前瞻 | 港股無粉飾需要料續震 美股AI債務泡沫爆煲可能性小

中國11月工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期，雖然憧憬內地將加碼寬鬆提振市場信心，但對中國全年增長保5%的目標帶來挑戰。內地數據走弱，加上美股隔晚下跌，港股開市即跌穿多條主要平均線，但A股盤中止跌企穩，港股快速收復部分失地，但不久後又重返下跌，總結半日恒指報25736，跌240點或0.9%，連失100天線（約25866）、20天線（約25802）及10天線（約25786），主板成交逾1082億元。恒生中國企業指數報8970，跌109點或1.2%。恒生科技指數報5537，跌100點或1.8%。

黃偉豪：料恒指於五十天線到25100點之間上落

港股受累於上周五美股向下調整，早盤失守包括多條平均線。胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，港股今年表現不錯，年底前基金沒有粉飾櫥窗的需要。而且本月比較重磅的事件都已經在上周陸續發生，近期恒指缺乏利好因素推動，短線料恒指維持於五十天線（約26100點）到25100點之間上落格局。

本周將舉辦日本央行議息會議，日本央行重啟加息周期已成普遍共識。據知情人士透露，日本央行行長植田和男的政策路徑可能包含至多四次加息，其中除本周市場普遍預期的行動外，後續或將再進行三次調整。黃偉豪認為，市場已提前反映了相關消息，屆時預期恒指仍能維持上述震盪區間。

國家統計局公布，11月社會消費品零售總額43898億元人民幣，同比增1.3%，增幅遜於預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，從數據公布後的恒指走勢來看，從公布時到收盤僅下跌不足一百點，因此消息不算負面，而且上周舉行了中經會，提到會在消費，金融等方面發力，因此消息對市場的負面影響較小。

美股AI債務泡沫可控，惟估值高不宜現在入場

甲骨文因AI基建投資過於龐大連續大額發債，其信用違約互換(CDS)成本升至金融海嘯以來高位，引發流動性擔憂，股價近期急挫。《彭博》引述知情人士透露，甲骨文為OpenAI興建的部分數據中心項目，原定於2027年完工，但受制於勞動力短缺及建築原材料供應不足，完工目標已被推遲至2028年。

面對市場質疑，甲骨文發言人隨即發表聲明，明確否認延誤指控。聲明強調，集團對OpenAI的合約承諾維持不變。惟市場對其人工智能基建的高昂資本開支及債務槓桿仍存憂慮，拖累甲骨文上周五股價一度急插6%，收市跌幅仍達4.5%。

黃偉豪表示，近期包括甲骨文在內的美股科技股都有一定調整，主因市場擔心AI投資項目的回報速度不及預期，可能引發資金面壓力，但他認為，目前擔憂更多是市場情緒層面，就甲骨文自身來說，其擁有強大的品牌以及一定的經營規模，除非出現無法發行新債，融資困難等情況導致資金鏈斷裂，否則不至於有明顯的債務違約風險。

AI投資已經出現「資金閉環」現象，即英偉達向OpenAI投入巨額資金，OpenAI用這筆錢向雲服務商甲骨文購買巨額算力，甲骨文轉頭向英偉達採購晶片。黃偉豪指出，這種做法的確存在風險，若其中一間公司出現資金回收困難，就會影響到鏈條上的其他公司，但目前風險爆發的可能性不大，相信若後續訂單能順利交付，市場擔憂就會慢慢緩解。但他提到，目前美股AI相關股份的估值確實不低，未持貨的投資者不建議現在入場。

若甲骨文出現債務違約，黃偉豪認為，甲骨文作為知名科技公司以及AI概念股，必然會打擊整個美股的市場情緒，公司估值方面也會迎來調整，晶片供應商英偉達亦會受到衝擊，但不至於把英偉達拖垮。因為英偉達的客戶群相對更廣泛，除了像甲骨文這樣的企業客戶，還有其他行業的大客戶以及海外市場的需求，這些都可以彌補一部分損失。

內地亦積極發展AI基建，黃偉豪表示，內地AI產業未炒至美國市場的過熱狀態，個股估值未達極端水平，相信債務壓力較甲骨文輕，而且內地發展AI有政策支持，行業發展相對穩健，在正常的增長節奏下，出現類似美國那樣的高風險狀況的可能性並不大。

在港股AI概念股中，黃偉豪較看好阿里巴巴(09988)和百度(09888)，建議兩者皆採取分注買入的策略，阿里巴巴可於147元入手，目標價185元；百度120元或以下入手，目標價140元。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

百度股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

