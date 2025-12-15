AI概念股 | 華爾街憂AI泡沫博通股價急插，AI概念股借勢回調可趁機吸？

芯片大廠博通(US.AVGO)雖然業績好過預期，但人工智能(AI)銷售預期未達投資者高期望，亦未發布明年AI收入預測，上周五（12日）觸發股價急挫11.43%至359.93美元，在市場憂慮AI泡沫情緒升溫下，其他芯片及AI相關股份亦下挫，納指亦跌1.69%。港股的AI概念股也受累，今早(15日)普遍下跌，其中百度(09888)跌逾4%，阿里(09988)跌逾2%，快手(01024)跌近4%，惟內地強調支持數字經濟及AI發展，或可趁機吸納。

博通AI銷售預期未達投資者高期望 未發布明年AI收入預測

博通（Broadcom）公布季度業績，第四季度收入按年增長28%至180.2億美元，高於市場預期的174.9億美元，經調整每股收益1.95美元，亦高於預期的1.86美元。公司將收入增長主要歸功於AI芯片銷售額增長74%，相當於第四季度AI收入達到82億美元。期內半導體解決方案業務的AI芯片銷售額為110.7億美元，增22%，超過市場預測的107.7億美元。另一大業務部門基礎設施軟體銷售額增長26%至69.4億美元，同樣勝預期。

行政總裁Hock Tan表示，公司目前積壓了價值730億美元AI產品訂單，將在未來六個季度內交付，數字令部分投資者失望。不過Hock Tan試圖澄清這只是「最低值」，預計未來六個季度內，隨著更多訂單的到來，數字還會大幅增加，因此根據具體產品的不同，交貨周期可能從6個月到一年不等。雖然他表示公司已收到來自AI初創公司Anthropic PBC第四季度價值110億美元的訂單，但警告由於AI產品的銷售，總利潤率正收窄。

另博通未有發布2026年AI收入預測。Hock Tan稱由於情況瞬息萬變，很難準確預測2026年會是甚麼樣子，所以不想給大家任何指引。博通預計截至2月1日的第一財季，銷售額約為191億美元，高於分析師平均預期的185億美元。

瑞穗：博通股價回落更多反映獲利回吐 目標價升至450美元

博通是多家大型科技公司定製AI芯片的重要供應商，過去兩年市值幾乎翻倍，並在2025年繼續走高。今年以來，該股累計漲幅一度達75%至80%。瑞穗證券分析師Vijay Rakesh表示，當前股價回落更多反映獲利回吐，而非基本面惡化，「這是一次正常的回調，我們反而會在這個位置買入。」瑞穗已將博通目標價從435美元上調至450美元。

Bernstein分析師Stacy Rasgon在報告中指，當前市場正被「AI焦慮」主導。他認為，博通的AI業務不僅持續超出預期，而且增長速度仍在加快，「坦率地說，很難想象投資者還能對其AI故事提出更多要求。」儘管短期情緒承壓，部分機構依然看好AI基礎設施的長期成長邏輯。

甲骨文否認OpenAI數據中心完工延後 惟股價照跌4.5%

另外，甲骨文(US.ORCL)於上周公布業績，上季經調整每股盈利升54%，增至2.26美元勝預期，但總收入差過預期，有約160億美元，按年升14%。另外電引起消息指，甲骨文已將部分為OpenAI開發的數據中心竣工日期從2027年推遲至2028年，主因勞動力和材料短缺。惟CNBC引述甲骨文回應指，完工本來就在2028年而非2027年。

今年9月OpenAI與甲骨文簽署一份價值3000億美元、為期大約5年的計算能力採購合同。甲骨文發言人於電子郵件表示，在協議簽署後，公司與OpenAI密切協調，共同制定了選址和交付時間表。所有履行合約義務所需的站點均未出現延誤，所有里程碑如期進行。不過，甲骨文發言人並未具體說明何時為OpenAI啟用雲端運算基礎設施。而甲骨文公司數據中心延期的消息令甲骨文上周五股價一度重挫逾6%，即使甲骨文發言人予以否認，公司最終收跌4.5%。甲骨文績後連續兩個交易日累跌近15%。

百度評估分拆昆侖芯上市 華爾街分析師：有助釋放潛在價值

部分港股AI概念股近日反而有好消息。《路透》早前引述消息人士報道，百度AI芯片業務崑崙芯計劃在香港IPO。報道指，崑崙芯希望在2027年初完成IPO，公司計劃最早2026年第一季向聯交所提交上市申請。消息人士透露，崑崙芯在過去6個月內完成了最新一輪融資，籌集逾20億元，估值達210億元人民幣。公司主要向百度供應晶片，但在過去兩年中逐步擴大對外銷售。崑崙芯最先進產品P800芯片今年獲得市場認可，主要供應給國有企業和政府建設的數據中心項目。百度其後亦確認正就擬議分拆及上市進行評估。

隨着旗下芯片子公司昆侖芯分拆上市預期的升温，百度正重獲華爾街青睞。分析師認為，這一半導體業務的崛起不僅有助於釋放百度潛在價值，更使這家中國互聯網搜索領軍企業有望通過芯片戰略，復刻谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)在人工智能領域的逆襲路徑。高盛與麥格理證券均表示，昆侖芯潛在的IPO是百度「解鎖價值」的關鍵一步。

中信里昂料明年中國互聯網股續受惠AI發展 首選騰訊阿里等

此外，中信里昂發表研究報告指，預計2026年中國互聯網股將延續升勢，由於2026年預測經調整市盈率16倍，估值仍然便宜，且主要受惠於人工智能(AI)發展，預計行業收入及經調整盈利將分別按年增長10%及30%。該行2026年首選股票包括騰訊(00700)、阿里、小米(01810)、網易(09999)、攜程(09961)、快手及京東健康(06618)。

報告指，全球AI競賽將在2026年升級；Robotaxi會進軍全球，百度與谷歌母公司Alphabet旗下Waymo料直接競爭。該行提到，隨著大型模型能力提升及AI應用普及，將進一步推動AI雲端需求。中國可能在2026年實現國產推理芯片自給自足。結合垂直模型、軟體升級和GPU池化系統，中國可進一步降低推理成本，並在全球應用開發和採用方面領先。該行認為，阿里雲作為全棧式服務提供商，憑藉最廣泛的地理覆蓋範圍、最大的開源模型家族和最全面的AI產品，將成為最大贏家。騰訊則有望成為最大的AI應用受益者。

麥嘉嘉：內地AI股獲國策扶持 阿里145元百度120元可分段吸

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉指，近期美股的AI概念股確實較弱勢，它們由之前故事性概念，變為較著重科技AI的盈利及現金流，近期納指走勢也較道指弱，科技股表現分化，但對內地科網AI股沒大影響。首先，內地會持續強調數字經濟及AI，這亦在最近公布的中經會政策中得到印證，內地將科技或新質生產力放於相對重要位置，「十五五規劃」也提到要用科技自強。雖然未來整體科網監管會較趨向理性，但短期在中美科技博弈下，加上行業本身激烈競爭，估值或有上升空間，但期間會有反覆。其中百度有自研大模型及AI芯片能力平台，若受政策扶持及產業鏈重點支持，仍有中長線投資價值。阿里則無論電商及雲業務增長都有機會令其後續盈利改善，近期股價弱勢反而提供機會作中長線部署，可於145元或140元以下分段吸納。而百度因有分拆概念，股價支持力度較大，可於120元左右分段吸納，中長線目標價約180元。

至於快手，麥嘉嘉指，其股價過去一年累積升近四成，毛利率也有五成以上增長，平台經營效益率及盈利都有改善，但其股價相對百度及阿里會較弱勢，尤其近期市場資金流動量不太足夠，若資金只買一兩注或一兩隻股份，未必那麼快輪到快手，快手短期有機會先下試11月低位約62.4元，故暫宜避開，AI概念股首選百度及阿里。

科技股尤其具AI概念股份今早普遍下跌，百度半日跌4.21%收報120.7元，阿里跌2.73%報149.9元，快手跌3.86%報64.85元，商湯(00020)跌2.26%報2.16元，萬國數據(09698)跌0.23%報34.92元，金山雲(03896)跌2.29%報5.98元。騰訊則跌1.54%報606.5元，京東(09618)跌1.12%報114.3元，小米跌2.28%報41.98元，美團(03690)跌1.07%報101.3元，網易(09999)跌0.18%報218元。

