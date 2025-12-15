  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動精選 | 萬科三份展期議案全數遭否挫股價，AI泡沫輪重燃AI概念股捱沽

15/12/2025

異動精選 | 萬科三份展期議案全數遭否挫股價，AI泡沫輪重燃AI概念股捱沽

 

異動精選 | 萬科三份展期議案全數遭否挫股價，AI泡沫輪重燃AI概念股捱沽

 

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

06979

珍酒李渡

7.910

異動股

00753

中國國航

6.370

異動股

02592

撥康視雲－Ｂ

5.610

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,623.20
    +165.15 (+0.341%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,859.98
    +32.57 (+0.477%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,339.60
    +144.43 (+0.623%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升80.815
變動率︰+3.591%
較港股︰+0.20%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升64.629
變動率︰+2.976%
較港股︰-0.95%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升400.457
變動率︰+1.100%
較港股︰-0.83%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌11.673
變動率︰-6.483%
較港股︰-6.62%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.415
變動率︰-0.825%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌152.990
變動率︰-1.728%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌20.940
變動率︰-2.332%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌121.845
變動率︰-2.532%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升474.260
變動率︰+3.334%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升32.340
變動率︰+1.955%
TXN
德州儀器
按盤價(USD)︰跌175.545
變動率︰-2.160%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌83.200
變動率︰-2.244%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 09:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：15/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 15/12/2025 09:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06979 珍酒李渡
  • 7.910
  • 00753 中國國航
  • 6.370
  • 02592 撥康視雲－Ｂ
  • 5.610
  • 01520 天機控股
  • 1.000
  • 03360 遠東宏信
  • 8.530
股份推介
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,105.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.300
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.950
  • 目標︰--
  • 02382 舜宇光學科技
  • 66.400
  • 目標︰$84.90
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.840
  • 09992 泡泡瑪特
  • 190.700
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00358 江西銅業股份
  • 34.660
報章貼士
  • 02193 萬景控股
  • 0.224
  • 目標︰--
  • 01072 東方電氣
  • 24.200
  • 目標︰$26.50
  • 01347 華虹半導體
  • 67.300
  • 目標︰$80.35
熱炒概念股
即時重點新聞

15/12/2025 16:50  《盤後部署》內地「三頭馬車」遜預期恒指急吐，提振內需九毛九搏反彈

15/12/2025 18:01  騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.1萬股

15/12/2025 18:35  《新股上市》果下科技暗盤收高逾88%，每手賺1770元

15/12/2025 16:18  《強積金》積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入

15/12/2025 13:38  【新股上市】集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元

15/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５４億元，買小米沽騰訊

15/12/2025 08:44  【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股

15/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１８，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 消費增速近三年低，70城樓價降幅三個月大，股跌匯漲新文章
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱東薈城x Pinkoi 過百本地海外原創好物＋聖誕版禮盒＋限定雪糕＋免費試飲新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱中港城車尾箱市集︰本地海外潮牌＋美食攤位＋巨型聖誕樹及遊戲區
人氣文章

英倫歲月．范強

回憶與日本金融才俊暢談文學的好時光新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狂野時代》: 影像考古與美學再生的實驗
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

尖沙咀新酒店高空中菜小館！米芝蓮星級女主廚掌舵：熟成燒乳鴿配香茅蘸水、雞肝醬配蔥油包，以雲南食材創作家常風味！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

恒星不忘五月天 2 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鬱證臟躁 │ 七情內傷易生病，中醫推介3款食療助改善心煩／心慌／焦慮／失眠
人氣文章
名人保養｜60歲夏文汐無濾鏡狀態驚艷網民：頸部皮膚很細膩！大方分享4招凍齡法
人氣文章
如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/12/2025 22:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2025
強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 南商3個月港元定存年息達3.38厘，恒生加至3...

15/12/2025 17:03

貨幣攻略

阻擊日軍國主義，中國可打琉球牌

12/12/2025 12:08

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區