異動精選 | 萬科三份展期議案全數遭否挫股價，AI泡沫輪重燃AI概念股捱沽
15/12/2025
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
2025-12-15
15/12/2025 16:50 《盤後部署》內地「三頭馬車」遜預期恒指急吐，提振內需九毛九搏反彈
15/12/2025 18:01 騰訊(00700)今斥6.4億元回購105.1萬股
15/12/2025 18:35 《新股上市》果下科技暗盤收高逾88%，每手賺1770元
15/12/2025 16:18 《強積金》積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入
15/12/2025 13:38 【新股上市】集成電路龍頭豪威傳預路演，集資10億美元
15/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒５４億元，買小米沽騰訊
15/12/2025 08:44 【大行炒Ｄ乜】花旗上調安踏李寧目標價，高盛恢復點評本地地產股
15/12/2025 16:38 《財資快訊》美電軟報７﹒７８１８，一周拆息較上日微軟至２﹒…
