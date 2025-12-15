恒指 | 港股午後跌幅擴，恒指收跌347點報25628，科技股集體遭拋內需內險撐市

  • 會員
　　中國11月工業增加值、零售及固定資產投資數據全遜預期，雖然憧憬內地將加碼寬鬆提振市場信心，但對中國全年增長保5%的目標帶來挑戰。內地數據走弱，加上美股隔晚下跌，港股開市即跌穿多條主要平均線，開市後止跌回升，但不久後又重返下跌，隨著科技股愈跌愈深，午後跌幅進一步擴大，恒指全日收報25628，跌347點或1.3%，連失100天線（約25865）、20天線（約25797）及10天線（約25775），主板成交近2043億元。恒生中國企業指數收報8917，跌161點或1.8%。恒生科技指數收報5498，跌139點或2.5%。

 

　　半導體商博通的季績引發市場質疑其AI業務毛利率偏低的隱憂，導致股價上周五重挫11.4%，進而觸發整個AI產業鏈的連鎖反應，納指跌幅擴大至超過2%，全日急挫近400點。本港AI概念股同捱沽，百度(09888)挫5.79%，報118.7元，阿里(09988)跌3.57%，報148.6元，商湯(00020)跌3.62%，報2.13元，長飛光纖光纜(06869)跌10.61%，報42.28元，萬國數據(09698)微跌0.46%，報34.84元。晶片股中芯(00981)跌4.43%，報64.7元，華虹(01347)更跌6.4%，報67.3元。

 

　　其他科技股方面，美團(03690)停運電商業務，股價跌1.46%，報100.9元，京東集團(09618)跌1.82%，報113.5元，小米(01810)跌2.61%，報41.84元，騰訊(00700)跌2.11%，報603元。

 

　　除AI概念之外，生物科技股為今日跌市重災區，翰森製藥(03692)瀉7.58%，報39.74元，中生製藥(01177)跌4.41%，報6.5元，信達生物(01801)跌4.05%，報81.75元；非藍籌方面，軒竹生物(02575)挫12%，報73元，歌禮製藥(01672)跌10.81%，報12.95元，科倫博泰生物(06990)跌8.21%，報402.6元。

 

　　智駕概念亦跌，曹操出行(02643)插10.71%，報37元，小馬智行(02026)跌7.17%，報111.4元，文遠知行(00800)跌4.15%，報22.2元，比亞迪(01211)跌2.54%，報96元。

 

　　A股盤中一度倒升，但午後重返下跌，內險股仍走高，中國平安(02318)升2.35%，報65.25元，國壽(02628)升0.92%，報28.56元。

 

　　中國國家主席習近平在《求是》刊登文章《擴大內需是戰略之舉》，指出擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。憧憬國家加碼政策提振內需，李寧(02331)升5.43%，報18.64元，為表現最佳藍籌，蒙牛乳業(02319)升1.71%，報14.88元，康師傅控股(00322)升1.36%，報11.9元，海底撈(06862)升1.25%，報14.6元。

 

　　新東方(09901)收市升2.81%，報43.2元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

