強積金 | 積金局：目標「積金易」平台5年至少節省300億元，明年中前所有強積金計劃將加入

積金局主席劉麥嘉軒在記者會上指出，強積金今年預期平均淨回報16%。另年初至本月8日平均淨回報分別由股票基金、混合資產基金、債券基金包攬首三位，回報分別為25%、16.3%、5.6%。而「預設投資策略」旗下核心累積基金回報13.6%。

左起：積金局行政總監鄭恩賜、積金局主席劉麥嘉軒、積金易平台行政總裁呂志堅（許英略攝）

今年預期平均淨回報16%

隨着「積金易」（eMPF）平台推出，劉麥嘉軒指出，eMPF收費將在2026至27財政年度進一步下調，有信心由37點子降30點子以下，減幅超過20%。此外，更將減費至20至25點子及節省300億元至400億元目標年期由10年減少至5年，且有信心於10年內節省500億元目標。

劉麥嘉軒續指出，為達成上述目標，受託人已提交減少行政費5年計劃，當局亦會鼓勵受託人盡快減少收費。

此外，積金局亦預期於2026年3、4月，全部強積金計劃將完成加入eMPF平台。

「全自由行」首期料明年年底實施

積金局行政總監鄭恩賜指出，「全自由行」管理強積金建議方案首期料於明年年底實施。但他形容第二期會較複雜，政府將於明年進行修例工作。

至於最低及最高入息水平，將於明年年中前完成周期檢討及向政府提交修正建議。

對於eMPF所面對投訴，劉麥嘉軒指出，已要求承辦商增加客服員工人數，幫助成員及僱主登記及使用平台，她相信，當社會在平台運作一段時間後，並對其熟悉，投訴將會減少。

撰文：經濟通採訪組

