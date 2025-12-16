美股 | 市場等待非農及零售數據出爐，美股三大指數齊跌

本周二（16日）將同時公布延遲已久的11月非農就業報告，及10月零售銷售數據。市場觀望經濟數據表現，美股三大指數周一（15日）收市皆報跌。

道指收市跌41.49點，或0.09%，報48416.56點；標普500指數跌10.9點，或0.16%，報6816.51點；納指跌137.76點，或0.59%，報23057.41點。

避險情緒升溫促使資金從高估值的科技成長股流出，轉向防禦性板塊。​科技股普遍向下，​Salesforce(US.CRM)收市跌2.9%，微軟(US.MSFT)微跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)及蘋果(US.AAPL)分別下跌1.6%及1.5%。

此外，資金加速撤離晶片及硬件板塊，甲骨文(US.ORCL)下挫 2.7%，博通(US.AVGO)更重挫5.6%。​特斯拉(US.TSLA)於德州啟動無安全監督員的Robotaxi路面測試，逆市升3.6%。

美匯延續近期跌勢

美匯指數延續近期跌勢，報98.3附近，日內下跌約0.09%。美元兌日圓報155.24，單日下跌約0.36%。歐元兌美元表現平穩，匯價於1.1747水平附近窄幅上落，日內報1.1751，微升0.1%。

現貨黃金日內一度觸及每盎司4350美元，逼近歷史高位，日內報每盎司4307美元，升幅約0.18%。紐約期金報每盎司4333美元，升幅約0.1%。​

國際油價偏軟向下。紐約期油報每桶56.52美元，日內跌約1.2%。布蘭特期油報每桶60.37美元，日內跌約1.2%。

撰文：經濟通國金組

