美股 | 市場等待非農及零售數據出爐，美股三大指數齊跌

16/12/2025

美股 | 市場等待非農及零售數據出爐，美股三大指數齊跌

 

 

　　本周二（16日）將同時公布延遲已久的11月非農就業報告，及10月零售銷售數據。市場觀望經濟數據表現，美股三大指數周一（15日）收市皆報跌。

 

　　道指收市跌41.49點，或0.09%，報48416.56點；標普500指數跌10.9點，或0.16%，報6816.51點；納指跌137.76點，或0.59%，報23057.41點。

 

　　避險情緒升溫促使資金從高估值的科技成長股流出，轉向防禦性板塊。​科技股普遍向下，​Salesforce(US.CRM)收市跌2.9%，微軟(US.MSFT)微跌0.8%，亞馬遜(US.AMZN)及蘋果(US.AAPL)分別下跌1.6%及1.5%。

 

　　此外，資金加速撤離晶片及硬件板塊，甲骨文(US.ORCL)下挫　2.7%，博通(US.AVGO)更重挫5.6%。​特斯拉(US.TSLA)於德州啟動無安全監督員的Robotaxi路面測試，逆市升3.6%。

 

美匯延續近期跌勢

 

　　美匯指數延續近期跌勢，報98.3附近，日內下跌約0.09%。美元兌日圓報155.24，單日下跌約0.36%。歐元兌美元表現平穩，匯價於1.1747水平附近窄幅上落，日內報1.1751，微升0.1%。

 

　　現貨黃金日內一度觸及每盎司4350美元，逼近歷史高位，日內報每盎司4307美元，升幅約0.18%。紐約期金報每盎司4333美元，升幅約0.1%。​

 

　　國際油價偏軟向下。紐約期油報每桶56.52美元，日內跌約1.2%。布蘭特期油報每桶60.37美元，日內跌約1.2%。

撰文：經濟通國金組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:21
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
