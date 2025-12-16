開市Go | 哈塞特掌儲局有變數，特斯拉測試無人的士，新股果下暗盤勁升

要聞盤點

1、美股周一（15日）先升後倒跌，三大指數反覆向下，收市報跌。市場正觀望本周即將公布的一系列經濟數據，避險情緒升溫促使資金從高估值的科技成長股流出，轉向防禦性板塊。道指收市跌41.49點，或0.09%，報48416.56點；標普500指數跌10.9點，或0.16%，報6816.51點；納指跌137.76點，或0.59%，報23057.41點。金龍中國指數下跌168點。日經期貨截至上午7時54分下跌52點。

2、紐約聯儲行長表示，貨幣政策已為2026年做好準備，明年經濟增速應達約2.25%，通脹降至略低於2.5%，並於2027年達聯儲局2%目標。

3、美國代表與烏克蘭總統澤連斯基會談結束，美國總統特朗普稱俄烏從來沒有像現在這樣接近於停止戰爭，美國提議對烏克蘭提供更實質性安全保障，惟領土問題仍存分歧。

4、據報，美國總統特朗普被親信勸阻不要委任哈塞特為聯，轉而推舉前聯儲局理事沃什，博彩網站顯示沃什勝出機會較大。

5、新加坡與中國簽署27項諒解備忘錄及協議，加強金融與資本市場互聯互通、糧食安全及其他關鍵領域合作。

6、歐盟表示，中國開始向歐洲企業發放稀土通用許可證，惟歐方需更多資訊以評估整體流程。

7、中國商務部等六部門發布《促進服務外包高質量發展行動計劃》，目標到2030年培育一批具有國際競爭力的服務外包龍頭企業。

8、據外媒，納斯達克計劃向美國證券交易委員會提交文件，推出全天候股票交易服務，將交易時間延長至每周五天，每天23小時。

9、彭博報道，麥肯錫計劃未來18至24個月內分階段裁員約10%，或涉及數千個崗位。

10、「積金易」去年開始運作，積金局主席劉麥嘉軒稱原預計10年內節省500億元行政費，現預計可提早實現。

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情