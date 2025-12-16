盤前攻略 | 美股觀望重磅數據來襲 北水力度偏弱大市料續反覆陰跌

美國本周內即將公布過去兩個月的非農就業報告及CPI數據，美股在上周大跌後，市場觀望數據將如何影響來年聯儲局息口路向，周一美股小幅續跌，道指跌41報48416，納跌137點報23057，標普跌10點報6816。

（Shutterstock圖片）

中概股、ADR走低

中概股普遍走軟；阿里巴巴跌3.59%報150.09美元，拼多多跌1.39%報110.40美元，京東跌2.00%報28.85美元，百度跌4.94%報118.83美元，網易跌0.68%報138.20美元，小鵬跌3.58%報18.31美元，理想跌2.58%報16.64美元，蔚來跌0.80%報4.99美元，小馬智行跌5.03%報13.60美元，文遠知行跌2.20%報8.44美元。

ADR跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低0.43%，折合600.4港元；美團(03690)ADR較港股低0.51%，折合100.4港元；友邦(01299)ADR較港股低0.16%，折合80.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.83%，折合117.2港元；小米(01810)ADR較港股低0.64%，折合41.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.25%，折合402.8港元。

短線熊友進取或吸引短線反彈力度

昨晚恒指夜期跌79點報25574。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25539，跌79點，恒指料跟隨低開數十點。

本周除了美國即將公布多項重要經濟數據外，日本央行亦即將於周五公布議息結果，市場預期將會加息0.25厘，此前市況預料傾向觀望，但資金勢將暗流湧動。觀望北水走勢，上日兩市合計回復淨流入36.5億元，但幾乎都只是深市北水出力，滬市北水上日終結四個交易日淨流出後恢復淨流入4.89億元，但都未能抵銷過去四個交易日淨流出近105億元缺口，預期「揸cash」仍會是本周主流，料大市反覆陰跌。

參考恒指牛熊證街貨分布，上日跌勢抵銷上周五升勢，昨日恒指輕微攻入最貼價牛證區域，但未大開殺戒。相反昨日熊友乘勝追擊，較貼價區域新增較多街貨，尤其26000至26099成最多新增區域，淨增351張對應期指張數至602張，或會成為短線反彈目標。

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好