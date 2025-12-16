  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

魚缸博客 | 樓市係咪已經確勢反彈？好似好多人大孖沙開始入市啦！

16/12/2025

魚缸博客 | 樓市係咪已經確勢反彈？好似好多人大孖沙開始入市啦！

 

　　好耐無同大家講樓市！最近幾單消息都幾值得講下，第一就係施永清近呢幾個月夾夾埋埋用左接近一億元入市，咁佢一直都係樓市大好友，都唔意外，之後鷹君集團（00041）主席羅嘉瑞家族又再入市，再次買入日出康城SEA TO SKY2伙單位，涉資約2200萬元，兩個大孖沙開始連環入市，係咪代表樓市確勢反彈？

 

　　不過博客近期比較意外係，堪稱「樓市終極大淡友」嘅仲量聯行香港主席曾煥平，早幾日都出來講，話樓市已經「軟著陸」，未來樓市將以橫行為主，價格再次下調的機會比較低。

 

　　其實年初博客都講過，CCL今年似係走橫行格局，你睇新樓市場一減價就去貨，睇得出個市場並唔係無住屋需求，只係「價不到位」，新樓樓價尺價由22000跌落去最低見過12000，去貨都去得快，就算位置偏僻都一樣賣到，反正香港交通方便。

 

　　做返個樓市回顧，今年聯儲局減左三次息，樓市普遍反彈左4-5%，博客就認為，未來樓市其實無咩空間有下跌可能性，因為政治憂慮情況無乜，唯一考慮就係資金流向同埋息口因素。博客都有問過下AGENT，最近確實係有內地資金來香港入市，不過比起早十年個陣仍然係「蚊同牛比」，但總叫有個好開始。

 

　　資金流向方面，而家市場預測下一年美國息口可能降多一至兩次，每次最多都係四份一厘，所以對港樓正面支持不大；而如果想Hibor下跌，就要等外資流入香港先得，但以目前中美關係緊張，要想下年美元資金「走出去」都有難度。其實美元資金一早都想流入香港，你見到而家港股相對地都抵買，你估佢地唔想將錢擺落香港咩？純粹係美國政府規限，係「有資去不得」。

 

　　所以Hibor想下跌，就要靠外資，外資幾時到，博客暫時睇到可能性，就係美國政府換屆，而且仲要係民主黨上台，將共和黨前朝規矩打破，資金先有機會走入香港，保守估計都可能要等2028年囉（除非中期選舉，即2026年，特朗普失利，但最多都係跛腳鴨）。
　　

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02215

德信服務集團

0.300

異動股

02643

曹操出行

32.800

異動股

08451

日光控股

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02215 德信服務集團
  • 0.300
  • 02643 曹操出行
  • 32.800
  • 08451 日光控股
  • 0.085
  • 08460 基地錦標集團
  • 1.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,066.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.250
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.200
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 63.900
  • 目標︰$72.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 15.180
  • 目標︰$20.00
  • 01088 中國神華
  • 38.440
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI輔助增強教師教學能力，啟發學生潛能＋理解抽象科學概念新文章
人氣文章

玩樂假期

聖誕市集2025︱西九海濱市集登場＋美食精品推介＋寵物拍攝服務＋音樂表演
人氣文章

購物兵團

香港機場購物，送高達$3,000國泰機票禮券！聖誕限定：免費Läderach朱古力、Slowood軟雪糕半價新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

每月一次的東倫敦Hackney跳蚤市集：齊集品味古著、設計師古董家具，驚喜不斷！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

米芝蓮一星中菜食府推五行養生菜譜：老菜脯陳皮乳鴿腿、胡椒淮山湯、黑虎掌鴨卷伴乾燒鮑魚，先調節，後進補！
人氣文章

先行入手．Onki Chan

滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺新文章
人氣文章
致癌物警示｜世衛列手機為2B致癌物，醫生揭睡前壞習慣恐增腦癌風險新文章
人氣文章
入境日本注意！香港常見成藥或含2違禁成分，小心被當販毒！遊日帶藥3大原則
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2025
習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區