  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

內銀股｜建行、中行收息仍吸引？

16/12/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/BtrSHclUt-0

 

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02215

德信服務集團

0.300

異動股

02643

曹操出行

32.800

異動股

08451

日光控股

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02215 德信服務集團
  • 0.300
  • 02643 曹操出行
  • 32.800
  • 08451 日光控股
  • 0.085
  • 08460 基地錦標集團
  • 1.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,066.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.250
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.200
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 63.900
  • 目標︰$72.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 15.180
  • 目標︰$20.00
  • 01088 中國神華
  • 38.440
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

智慧城市5.0．鄧淑明

AI輔助增強教師教學能力，啟發學生潛能＋理解抽象科學概念新文章
人氣文章

娛樂

汪明荃不丹遊吐真心話，羅家英感觸：你要長命過我新文章
人氣文章

熱話 Feature

2026馬年生肖運程｜蘇民峰師傅：「屬兔」財運排第一、「屬龍」打工仔有機會升職、「屬蛇」事業運佳新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

續談《狂野時代》：沒有前衛的手法，但有對電影的敬畏新文章
人氣文章

Beauty Feature

Gift to Her：2025聖誕美妝精選！LUNASOL、Gucci 、Charlotte Tilbury等5大限定冬日設計，佳節必收！
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

離婚不代表感情完結？從被出軌到成為第三者，只令自己在傷痛中愈墮愈深 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生
人氣文章
4個啞鈴訓練動作：操練胸肌、背肌線條 1
人氣文章
飲食安全警示 │ 打邊爐3秒涮肉恐食蟲落肚，廣東疾控提4大建議新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2025
習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區