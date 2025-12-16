  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 人幣強勢惟料破7已升盡 如恒指跌穿24800應做好減倉準備

16/12/2025

　　華爾街觀望周二的非農就業數據，隔夜美股三大指數走軟，恒指今早低開81點後，由於滬深兩市跌幅持續擴大，拖累恒指愈跌愈深，盤中一度跌510點，半日收報報25139，跌489點或1.9%，主板成交近1072億元。恒生中國企業指數報8729，跌188點或2.1%。恒生科技指數報5365，跌132點或2.4%。

 

港股 | 午市前瞻 | 人幣強勢惟料破7已升盡 如恒指跌穿24800應做好減倉準備

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：日本加息也未必再次觸發拆倉潮，人幣過強不利出口

 

　　本周環球金融市場將迎來多項重磅消息，除了美國即將公布多項重要經濟數據外，日本亦很大機會即將宣布加息。此前金融市場動盪，人民幣持續攀升，今早離岸價再度升穿7.04，高見7.0373。天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，近期美匯指數轉弱為推升人民幣主因，雖然近日市場憂慮日本加息後引發拆倉潮令風險胃納急降，但他認為人民幣近期強勢與日圓變動並非直接有影響，始終美元因素影響較大。而他認為在美國減息過後，日本加息的確會擴大日美息差，或有可能觸發的套息交易拆倉潮究竟對股市有多大影響仍要觀望，但日本吹風加息已有兩星期時間，要提前準備拆倉應已完成，故現時股市先行下跌，有較大機會是對去年拆倉潮猶有餘悸的心理影響大於實際影響。

 

　　不過李偉傑認為，人民幣強勢短期內都會維持，撇除貨幣匯率因素，臨近年尾至春節前，為防銀根短缺通常人民幣都會推升，但現時內地銀根充裕，不認為銀根短缺情況會出現。去年日圓套息交易拆倉潮後每美元兌離岸人民幣一度升穿7，如若日本落實加息後也有機會觸發人民幣飆升，但李偉傑指人民幣升至7已算偏強，始終人民幣過強對中國出口不利，預計人民幣最多升上7附近已會見頂，就算升穿也不會持續太久。

 

經濟數據拖低港股A股，恒指跌穿位便應著手減倉科技股

 

　　人民幣強勢期間港股與A股齊齊走弱，李偉傑認為市場對於日本加息有一定心理影響外，近期內地公布經濟數據偏弱亦拖累近期股市表現，A股回調同步拖低港股。他指現時市場傾向觀望，如未有貨者應該要忍手，待日本議息過後才再作部署。至於有貨者則要開始決定是否止蝕，他指要視乎持倉股份是甚麼類型，如持倉主要為銀行股、內銀股等收息穩健系列，則較不受此次預計波動影響，但若為科技股類別，如個股下跌幅度已超過一成，則要開始考慮減持；如恒指跌穿25000甚至24800都失守，則更應該要減持避險。

 

　　他補充，近期港股及A股都正在嘗試上月支持位，上證綜合指數正下試3800支持，如失守3800，恒指也難守穩25000關口，此時便應開始上述減倉準備。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

