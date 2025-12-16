美銀料今明年香港GDP增長3.2%及2.5%，樓價見底料明年升3%

美國銀行全球研究部中國經濟學家吳宇晨表示，預期今年香港GDP增長為3.2%，這是基於今年至今所看到的外部需求韌性，出口需求的支撐，並指國內需求有穩定化的跡象，零售銷售亦有所改善，預期明年香港GDP增長則為2.5%。

美國銀行全球研究部中國經濟學家吳宇晨（左）、全球研究部大中華首席經濟學家亞洲經濟研究主管喬虹（中）（吳仲賢攝）

本港樓市已見底，料明年二手樓價升3%

他續指，香港樓市在今年3月已有見底跡象，預期明年住宅二手樓價將上漲3%，而2027年再上升5%，認為整體物業市場有改善跡象，對於大眾市場零售物業，租金可能因供應和需求問題而受壓，但對於高端市場，該行預期未來兩年表現持平。

美國銀行全球研究部大中華首席經濟學家亞洲經濟研究主管喬虹表示，中美貿易關係已度過最緊張時期，出現反彈的跡象，雙方已有實質性關稅削減和採購承諾。預計2026年可能進一步削減關稅，降低貿易環境波動性。

料明年全球GDP增3.3%，中國GDP增4.7%

她指出，該行預計今年及明年全球GDP增長分別為3.4%及3.3%，預計今年及明年中國GDP分別增長5%及4.7%，預期美國GDP今年增長2%，明年將加速至2.4%，並料明年美國聯儲局還會再降50個基點，即兩次減息，亦預期美元兌人民幣匯率在明年底達6.8水平。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票