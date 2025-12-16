  • 會員
人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

16/12/2025

　　人民幣持續走強，在岸與離岸價均升穿7.05關口，連同人民幣中間價齊創14個月新高，有大行估人民幣明年可升至6.8。三大中資航空股近日明顯受帶動走強，加上最新公布的11月客運數據對辦，乘客量錄得按年增長，今早(16日)股價一度再漲3%至4%，其後升幅雖受大市影響幾乎全數蒸發，半日表現仍相對靠穩，是否仍可追入？

 

人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

國航11月乘客量按年增7.4%東航增近6%　南航客運運力投入升逾8%

 

　　中國國航(00753)(滬:601111)公布，11月乘客量約1307.1萬人次，按年增長7.4%，按月跌10.7%，貨郵量13.8萬噸，按年增加2.6%，今年首11個月乘客量約1.47億人次，升3.1%，貨郵量140萬噸，按年增加4.5%。另集團11月客運運力投入上升4.9%，旅客周轉量上升10.1%。平均客座率83.3%，上升4個百分點。貨運方面，貨運運力投入上升1.4%，貨郵周轉量上升4.4%。貨運載運率39.5%，上升1.1個百分點。

 

　　東方航空(00670)(滬:600115)11月乘客量約1187萬人次，按年增長5.86%，貨郵量1億公斤，按年增加9.4%，今年首11個月乘客量約1.38億人次，升6.77%，貨郵量10.3億公斤，按年增加7.4%。另集團11月客運運力投入上升6.51%；旅客周轉量上升10.35%；客座率為87.37%，上升3.04個百分點。貨郵周轉量上升13.3%。

 

　　南方航空(01055)(滬:600029)11月客運運力投入(按可利用座公里計)按年升8.68%，其中國內、地區和國際分別按年升5.55%、9.75%和17.44%；旅客周轉量(按收入客公里計)按年升10.42%，其中國內、地區和國際分別按年升7.36%、12.38%和18.99%；客座率為86.29%，按年升1.36個百分點，其中國內、地區和國際分別按年升1.46、1.85和1.12個百分點。貨運方面，11月貨運運力投入(按可利用噸公里-貨郵運計)按年升11.61%；貨郵周轉量(按收入噸公里-貨郵運計)按年升7.17%；貨郵載運率為53.39%，按年下降2.21個百分點。

 

中泰證券：明年增長引擎將切換至國際市場　推動行業量價上漲

 

　　中泰證券發表研報指，展望2026年，民航國內市場運力投放增速緩慢不改，需求將延續温和復甦態勢，推動客座率再創新高、票價趨勢性上漲；國際市場將受益於免簽政策以及企業出海利好效應持續釋放，需求樂觀增長或比預期更強，從而帶動量價表現持續向好。該行預計2026年將是民航市場量價正循環效應持續顯現並被市場廣泛認知的一年，也是增長引擎逐步從國內市場切換到國際市場，從而推動行業量價上漲的一年。

 

　　該行又指，正值2025年冬春航季，多家航司近日表示將持續加大運力投入，新開國際航線。2013-24年，內地航空公司在中國國際航線的客運量市場份額，從42%上升到66%；截至2025年11月，航班量市場份額高達70%。內地航司在國際線攻城略地，展現強大的競爭力。

 

人幣在岸與離岸價齊升穿7.05關口　創近14個月高

 

　　人民幣強勢不止，昨日(15日)在岸與離岸人民幣匯率雙雙升破7.05關口，創下近14個月來新高，今日繼續衝高，每美元兌離岸人民幣暫低見7.0399。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0602，較上個交易日升54點子，創2024年10月9日以來逾14個月新高。隔夜美元承壓回落，加上國內供需偏結匯，這些都支持中間價穩中偏升。市場人士稱，外部貨幣籃子和內部市場供求都有利於人民幣中間價回升，但監管仍保持對單邊預期的過濾，即期匯價短期續升空間料受限。

 

　　中金公司外匯團隊最新周度展望認為，若美國就業市場進一步顯示疲軟跡象，市場可能會無視上周美聯儲對於明年1月份的預期指引，進一步交易寬鬆，由此美元的弱勢或會持續到年底。而在年末結匯需求穩定的環境下，人民幣或在穩匯率政策的指引下繼續溫和偏強。

 

人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

（Shutterstock圖片）

 

人幣受美國降息及中國出口強勁支持　美銀估明年升至6.8

 

　　市場對人民幣看漲預期迅速發酵，樂觀情緒源自兩大關鍵因素；一是美國聯儲局降息周期開啟削弱美元強勢基礎，利率優勢消退使全球資本加速流向非美資產，人民幣被動升值壓力增加；二是中國經濟展現超預期韌性，儘管面臨挑戰，中國出口數據持續強勁，加上政策層面「保持匯率基本穩定」的明確表態，為人民幣提供底部支撐。

 

　　華泰證券表示，經濟數據短期走弱迷霧漸散，出口成長穩健，加上春節前結匯高峰臨近，人民幣升值動能正在積聚。美國銀行預測，明年人民幣兌美元匯率將升至6.8，華泰證券則估2026年底或觸及6.82。

 

高盛：人幣被低估25%　升值幅度將超越遠期合約顯示定價

 

　　另據《彭博》近日報道，高盛表示，人民幣被低估25%，其升值幅度將超過遠期合約所顯示的定價。高盛將人民幣稱為其「最高確信度」交易之一，稱根據預測匯率模型判斷，人民幣被低估。該模型旨在預測維持中國經濟基本面所需的最優匯率水平，包括保持經常帳戶穩定、經濟成長及價格平穩等條件。受美元走弱、資金流入內地股市、人民幣國際化進程及更堅挺的中間價等因素推動，在岸和離岸人民幣均有望實現2021年以來首次年度升值。然而，經濟疲弱並顯現通縮壓力、美元可能反彈的風險，以及出口逆風等因素，均可能意味著人民幣同時也面臨下行壓力。

 

　　高盛策略師Teresa Alves指，「有人認為人民幣低估是支撐中國出口競爭力的關鍵因素」，並稱匯率升值將與出口持續成長的預期相悖，但她表示，「我們持不同觀點」，因為「人民幣被嚴重低估，即使按我們的預測出現一定升值，人民幣匯率仍將處於被低估區域」。

 

黃德几：航空股已反映人幣因素　國航宜待回至6.2元才吼

 

人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

（黃德几facebook截圖）

 

　　盈立證券研究部執行董事黃德几表示，港股今年升幅已很大，基金經理提前將一些高Beta波動性大的股份換作低波動性股份包括航空股乃持續的趨勢，再者，美國聯儲局本月已減息，雖然最終下任主席人選仍有變數，但無論何人出任主席，大家仍堅信特朗普會利用其政治影響力去干預聯儲局，致其仍會減息。而人幣走強除因聯儲局剛減息，其他央行如英倫銀行亦趨向減息，另外，之前曾擔心關稅會影響中國經濟表現，但見最近公布的數據，就算零售銷售、工業增加值及房地產等全都走弱，出口其實表現不太差，若美國明年仍有一至兩次減息空間，中美息差會有收窄情況，對人民幣當然會帶來支持。此外，中央經濟工作會議對有部分產業鏈重複建設，麻木去做出一些指標或數字，明確提到不鼓勵甚至會打壓，可以憧憬人民銀行明年貨幣政策有一定程度寬鬆空間，但現時銀行業息差已很窄，未必會大刀闊斧減息，這亦有利人民幣反彈。

 

　　黃德几又指，現時臨近年末，兼且明年春節破紀錄有9日假，儘管中日兩國關係仍嚴峻，但內地民眾旅行不會受影響，不去日本可以去韓國或其他地方，甚至可以個人遊國內遊，令航空股相對有較佳支撐，但表現不算一枝獨秀屢創新高，今日也只是靠穩，其中南航暫仍受制雙頂阻力，東航則受制三角形頂部，國航就算國外航線較多，今日也偏軟，處於長方形中橫行整固狀態，其實它們都已反映憧憬人民幣因素令股價上升，現時不值得追捧，始終其盈利基礎波動性較大，反而可趁有些調整再吼旅遊服務平台股如攜程(09961)及同程(00780)，航空股則暫宜觀望，待股價回落再考慮，如國航可待回至長方形底部才買入炒上落，即跌至50天約6.2元才吼，三隻航空股亦以國航為首選。

 

　　國航半日跌0.16%收報6.36元，東航升0.85%報4.73元，南航跌0.19%報5.18元，國泰(00293)無升跌報11.79元。攜程則升0.09%報554.5元，同程跌0.54%報21.96元。

 

人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

 

人幣持續走強疊加上月客運數據對辦，航空股逆市靠穩可否追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

