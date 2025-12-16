  • 會員
港交所陳翊庭：正處理逾300宗上市申請，未來展開三大戰略重點

16/12/2025

　　港交所(00388)行政總裁陳翊庭發表網誌表示，過去一年市場表現有兩大核心驅動力，首先是全球資本多元化配置的大趨勢是一大推力，與此同時，還有一股拉力--中國經濟發展模式的轉變，正在吸引資本流入。她指2025年至今，香港新股市場已經迎來超過100家上市公司，融資總額已超過2700億港元。展望2026，目前上市科正在處理的上市申請超過300家公司。

 

港交所陳翊庭：正處理逾300宗上市申請，未來展開三大戰略重點

陳翊庭（港交所網頁）

 

亞洲經濟崛起長期大趨勢持續顯現

 

　　陳翊庭表示，隨著亞洲經濟崛起這一長期大趨勢持續顯現，從全球供應鏈到科技集群都在向東轉移。全球投資者自然而然會將目光投向亞洲，而新一代亞洲企業家也正在不斷創造新機遇。亞洲經濟增長將持續推動區內金融市場不斷發展，釋放區域內的機遇，吸引全球資本，亞洲金融市場有潛力發展成為全球最大的資本市場。對於港交所而言，這是香港成為全球金融市場核心的巨大機遇。在這方面，香港已經擁有很多優勢，與內地資本市場獨特的互聯互通機制、高度國際開放、流動性充裕且多元化的市場，還有持續創新的決心。當然，香港要成為全球金融市場的核心，還需要投入很多資源和努力，但這是千載難逢的機會，絕對不容錯過。

 

基於已有的中國優勢，未來有三大戰略重點

 

　　陳翊庭稱，過去10年，港交所專注於建立和優化與中國內地資本市場的互聯互通機制，未來必須繼續鞏固這一優勢。與此同時，未來10年，還要推動亞洲其他市場與中國機遇的互聯互通。

 

　　她指出，這一戰略建基於已有的中國優勢，同時圍繞三大戰略重點展開，第一大戰略重點是擴展和完善多元資產生態系統，提前布局全球資本配置格局重塑過程中投資者所需的產品和工具，將探索推出更多適合亞洲客戶（尤其是散戶和專業散戶投資者）的產品。港交所亦將繼續擴大上市公司來源，吸引更多國際公司，尤其亞洲其他地區的公司來港上市。

 

　　第二大戰略重點是持續在科技和運營上布局未來，續優化市場基礎設施，即將展開的工作包括：就改革香港證券市場結算周期展開市場諮詢，落實無紙證券市場措施，檢視上市制度，升級衍生品交易平台，以及在運營中採用AI等新興技術等等。

 

　　第三大戰略重點是發展新興業務，包括數據、分析、指數、數字貨幣、代幣化等業務。上周已推出了香港交易所科技100指數，未來還將探索推出更多指數產品。

 

　　陳翊庭總結時稱，2025年，儘管宏觀環境波動加劇，但香港市場仍然創下了多項新紀錄。香港交易所也推出了一系列新產品和具有深遠意義的市場結構改革。在接下來的2026年和未來，將繼續開拓進取，大力推進各項戰略。

 

撰文：經濟通採訪組

 

