中美智駕競賽特斯拉難一方獨大，李偉傑指百度具研發優勢有利出海

全球智能駕駛行業掀起研發競賽，除特斯拉正式在德州啟動L4級高度自動駕駛外，內地今日亦批准更多L3級有條件自動駕駛准入許可，引起市場積極關注全球智駕領域發展去向。

特斯拉在德州正式啟動無安全監督員的Robotaxi路測，有X用戶在街頭拍到一輛Model Y自動行駛，車內無乘客之餘更無任何安全監督員，意味車輛已正式進入L4級自動駕駛。特斯拉行政總裁馬斯克發帖承認正在路測，並指明「車內並無乘客」。同時今日內地亦「擇日」宣布推進智能駕駛，工信部今日批准兩款車型獲得L3級有條件自動駕駛准入許可，包括長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6，兩款車將分別在北京、重慶指定區域開展上路試點。

雖然中美同時推進智能駕駛研發，但天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，特斯拉與中資車企並駕齊驅並不造成惡性競爭，相互「做大個餅」亦不用你死我活。針對內地是次批出L3級自動駕駛准入許可，早前智駕龍頭百度(09888)早已完成L4級智駕路測，蘿蔔快跑亦已在內地多城營運，但一直未見給予百度重大盈利支持；李偉傑認為內地智駕發展並不在於技術上，而是在於完善規管，如內地政府准予許可後，百度便可進一步就蘿蔔快跑提出更具盈利前景的商業化藍圖。

雖然今日百度並非市場焦點，但李偉傑分析指百度並未因而輸蝕，在內地百度仍擁有自家地圖數據庫，為其餘車企不能比擬的優勢，故不會因為現時市場焦點不同便影響百度智駕研發。他認為百度近期回吐更大程度是因為大市調整之故，但蘿蔔快跑在中東等海外市場持續拓展，有望為百度提供智駕發展盈利路線圖，繼而支撐股價。

但針對智駕概念股表現，李偉傑指因應智駕普及，提供底層系統、激光雷達等供應商面臨競爭不得不大幅減價，而且減價幅度更高達50%，影響近期相關智駕概念股走勢。但隨著多間車企都集中開發智駕，相關系統及零件供應需求上升，供應商有望以量抵價，花多一點時間可望成功彌補價格下降不利影響。他中長線維持看好百度，禾賽(02525)現價亦可考慮，相對龍頭地平線(09660)則可待回落至8.5元以下收集。

撰文：經濟通市場組

