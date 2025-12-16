  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

中美智駕競賽特斯拉難一方獨大，李偉傑指百度具研發優勢有利出海

16/12/2025

中美智駕競賽特斯拉難一方獨大，李偉傑指百度具研發優勢有利出海

 

 

　　全球智能駕駛行業掀起研發競賽，除特斯拉正式在德州啟動L4級高度自動駕駛外，內地今日亦批准更多L3級有條件自動駕駛准入許可，引起市場積極關注全球智駕領域發展去向。

 

　　特斯拉在德州正式啟動無安全監督員的Robotaxi路測，有X用戶在街頭拍到一輛Model Y自動行駛，車內無乘客之餘更無任何安全監督員，意味車輛已正式進入L4級自動駕駛。特斯拉行政總裁馬斯克發帖承認正在路測，並指明「車內並無乘客」。同時今日內地亦「擇日」宣布推進智能駕駛，工信部今日批准兩款車型獲得L3級有條件自動駕駛准入許可，包括長安汽車(深:000625)的深藍SL03和北汽藍谷(滬:600733)旗下極狐阿爾法S6，兩款車將分別在北京、重慶指定區域開展上路試點。

 

　　雖然中美同時推進智能駕駛研發，但天風國際財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，特斯拉與中資車企並駕齊驅並不造成惡性競爭，相互「做大個餅」亦不用你死我活。針對內地是次批出L3級自動駕駛准入許可，早前智駕龍頭百度(09888)早已完成L4級智駕路測，蘿蔔快跑亦已在內地多城營運，但一直未見給予百度重大盈利支持；李偉傑認為內地智駕發展並不在於技術上，而是在於完善規管，如內地政府准予許可後，百度便可進一步就蘿蔔快跑提出更具盈利前景的商業化藍圖。

 

　　雖然今日百度並非市場焦點，但李偉傑分析指百度並未因而輸蝕，在內地百度仍擁有自家地圖數據庫，為其餘車企不能比擬的優勢，故不會因為現時市場焦點不同便影響百度智駕研發。他認為百度近期回吐更大程度是因為大市調整之故，但蘿蔔快跑在中東等海外市場持續拓展，有望為百度提供智駕發展盈利路線圖，繼而支撐股價。

 

　　但針對智駕概念股表現，李偉傑指因應智駕普及，提供底層系統、激光雷達等供應商面臨競爭不得不大幅減價，而且減價幅度更高達50%，影響近期相關智駕概念股走勢。但隨著多間車企都集中開發智駕，相關系統及零件供應需求上升，供應商有望以量抵價，花多一點時間可望成功彌補價格下降不利影響。他中長線維持看好百度，禾賽(02525)現價亦可考慮，相對龍頭地平線(09660)則可待回落至8.5元以下收集。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02215

德信服務集團

0.300

異動股

02643

曹操出行

32.800

異動股

08451

日光控股

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02215 德信服務集團
  • 0.300
  • 02643 曹操出行
  • 32.800
  • 08451 日光控股
  • 0.085
  • 08460 基地錦標集團
  • 1.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,066.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.250
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.200
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 63.900
  • 目標︰$72.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 15.180
  • 目標︰$20.00
  • 01088 中國神華
  • 38.440
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜伍禮賢：港股要突破，還待成交增 1
人氣文章

政政經經．石鏡泉

今周看日息新文章
人氣文章

購物兵團

聖誕大餐2025｜Market Place推出多款派對美食及食材／聖誕禮籃，餐酒買6支85折新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

恒星不忘五月天 2
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望 新文章
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「藝脈新生」：文人石的時光繡語——記飄雅活藝跨界作品
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
聖誕與肉桂 │ 中西方醫推薦養生佳品，助改善冰冷手腳與痠軟腰膝 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2025
習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區