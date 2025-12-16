大市連日下挫防守股未能幸免，內銀內險獲券商唱好可趁回調吸納？

大市連續兩日急跌，連防守股都未能幸免，多隻內銀股今日(16日)都跌約2%，而國壽(02628)及平保(02318)昨日(15日)才分別逆市創逾10年及4年新高，今日分別回吐2%及4%。內銀股及內險股近日齊獲券商唱好，內險股受惠金融監管總局早前下調險企投資風險因子的政策，內銀股息率亦開始重回吸引水平，或可趁股價回調吸納。

金監總局下調險企股票投資風險因子 大摩：政策有利險企首選平保

金融監管總局早前發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》，對保險公司相關業務風險因子進行下調。此調整涵蓋長期持有滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股、科創板普通股、及出口信用保險業務的保費和準備金風險三大領域。其中保險公司持倉時間超過3年的滬深300指數成分股、中證紅利低波動100指數成分股的風險因子從0.3下調至0.27；該持倉時間根據過去6年加權平均持倉時間確定。金融監理總局相關司局負責人表示，此舉旨在培養壯大耐心資本、支持科技創新。有分析認為，鬆綁措施可為保險公司後續進一步投資操作或增持股票提供更大空間。

大摩發表研報指，持有期限是一項關鍵要求，滬深300指數成分股必須在過去6年內持有超過3年才能獲得折扣優惠。這項政策將有利於保險公司，通過進一步減輕資本要求，並鼓勵保險公司作為股票市場的長期投資者。大摩預期，由於保險公司是主要投資者，2026年保險資金將持續流入股市。該行重申中國平安為首選股份，認為該公司可從新監管規則中進一步受益。

瑞銀：強化鼓勵長期耐心資本政策導向 有助提振市場情緒

瑞銀亦指，因國家金融監管總局發布《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》，強化了鼓勵長期耐心資本的政策導向，有助提振市場情緒。另外，近期中國國債收益率上升，收益率曲線趨陡，長期而言有利於保險公司。該行重申中國平安為行業首選，予「買入」評級，目標價70元，認為其風險回報具吸引力。

國盛證券稱，長期來看，保險行業持續受益於銀行存款搬家趨勢，多元化的養老、醫療、理財儲蓄等保險需求有望推動行業持續擴容。短期來看，險企開門紅進展順利，有望提振2026年負債端表現。產品預定利率階梯型下調大幅緩解行業利差損風險，「報行合一」推動行業反內捲和頭部公司集中度提升，積極看好保險板塊的配置價值。

大摩：平保增長及盈利潛力仍被市場低估 予目標價89元

大摩又認為，經過與全球投資者討論後，發現市場對中國平安的興趣明顯增加。平保的增長及盈利潛力仍被市場低估，即使近期表現優於大市，估值仍有大幅上升空間，維持「增持」評級，目標價89元。大摩預期，平保2026年新業務價值將增長23%，其中銀行保險渠道增長74%，代理人渠道增長6%。該行認為，平保在醫療保健服務方面具有強大議價能力，其養老服務有助推動銷售。平保可能成為中國養老市場的主要參與者，這種「收費」業務模式可能在中期內將14至15%的股本回報率提升至更高水平。

另大摩指，平保在第三季度增加了約2000億元人民幣的股票持倉，從2025年上半年的逾6000億元人民幣增至第三季末的逾8000億元人民幣，主要投資於增長型股票。目前其增長型與高息股票的持倉比例約為45:55，投資組合更趨平衡。

中金料內銀未來兩年營收及純利上升 淨息差壓力進一步收窄

內銀股則獲券中金唱好，中金最新研報指，繼續看好內銀股的絕對收益與相對收益表現，預期其覆蓋的上市銀行，2026及27年營業收入將按年升2.5%及3.6%，歸母淨利潤按年升1.9%及2.6%，因淨息差壓力進一步收窄，信貸投放減量提質，主要源自信貸需求較弱以及風險補償不足，投放的區域、行業特徵更加明顯。

中金又指，經過幾年降費讓利和高基數壓力消化，銀行手續費收入增速有望企穩回升。雖然小微企業和零售客戶相關敞口仍是不良生成主要來源，但公司業務敞口保持穩定，淨不良生成率趨勢甚至有所改善。中金亦預計行業供給側改革加速，銀行牌照數量快速減少，行業競爭和經營格局改善。中金調整多隻內銀股目標價，其中建設銀行(00939)目標價由8.91元升至9.69元，工商銀行(01398)由7.11元升至7.28元，農業銀行(01288)由6.62元降至6.13元，交通銀行(03328)由7.93元降至7.56元，郵儲銀行(01658)由5.8元降至5.49元，招商銀行(03968)由58.98元升至60.49元，均維持「跑贏大市」評級。

長江證券：內銀分紅除淨或致股價調整 為長線資金配置時機

長江證券稱，銀行股四季度初上漲與近期調整，主要反映年末交易性資金的配置行為波動。該行預計主要反映季度和季末對於市場風險偏好的預期變化，同時基金投資分類為TPL帳戶，預計保險等機構年底也存在兌現收益的需要。相信跨年節點過後，配置力量將重新推升銀行股估值及銀行指數基金規模。

該行又指，近期四大國有行陸續完成中期分紅除淨，歷史來看除淨日後通常股價可能調整，2025年初中期分紅時也出現過類似短期波動，今年四大國有行中期分紅除淨日提前至12月。預計後續交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業銀行等大型銀行也將在年底、年初、春節前陸續實施中期分紅除淨，從長期角度，如果除淨等交易因素造成股價調整，通常是長線資金較好的配置時點。

黃瑋傑：內銀股息未算吸引待回落才吼 平保估值或可追落後



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，內銀股近日雖已跌了不少，但以建行為例，現價5厘幾股息仍未到很吸引水平，而從技術走勢來看，建行有機會跌至更低。另外，最近反而見有資金流入內險股，有分析指可能內地出現存款搬家情況，因為存款入銀行利率太低，所以保險公司推出一些理財產品，加上年尾收爐，銀行不太著力攬存或借錢，故此段時間業務活動也見放緩。建行由高位8.2元已調整一成，可採分注買入策略，譬如若回至11月初低位7.5元以下先買一注，第二注待回至9月、10月低位7元邊或略穿7元才買入，現時250天線亦在該處。中行(03988)若跌至100天線約4.35元也可考慮買第一注，亦可於250天線約4.25元才買入。

至於內險股，黃瑋傑認為，平保最近強勢，大行自然以政策因素追捧，而政策是為了增加保險公司買股票能力，險資被視為長線資金，中央也希望多些長線資金買股票以穩定股市。現時大行以此理由唱好，但平保有段時間股價落後，正因其內房敞口大，而現時A股偏穩就被視為利好因素。不過，若撇除其他因素，在估值上國壽現時市帳率近1.5倍，平保一向落後，現時市帳率不足1.2倍，而截至今年6月，其每股資產淨值為57元，若股價升至近80元，市帳率等於1.4倍幾，即追近國壽，並非沒可能。至於國壽，其市帳率近1.5倍已不便宜，故近期股價升勢放緩，就算再破頂也突破很少，今年中其帳面值約20.4元，若市帳率達1.5倍，即股價升至30.6元，仍未至於太離譜，但其RSI已出現頂背馳，跌至60幾，比之前80幾差得遠。

內銀股今日普遍下跌，建行跌2.12%收報7.39元，工行跌1.81%報5.98元，農行跌2.74%報5.32元，中行跌1.82%報4.32元，交行跌1.76%報6.7元，招行跌1.68%報49.8元，郵儲行跌2.29%報5.12元。內險股亦普遍下挫，平保跌2.07%報63.9元，國壽跌4.13%報27.38元，新華保險(01336)跌1.67%報50.1元，人保(01339)跌2.99%報6.5元，太保(02601)跌1.64%報34.86元，財險(02328)跌3.6%報16.34元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉

