  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

異動精選 | 特斯拉測試無人駕駛的士百度小鵬捱沽，人民幣衝擊7關航空股逆勢上揚

16/12/2025

異動精選 | 特斯拉測試無人駕駛的士百度小鵬捱沽，人民幣衝擊7關航空股逆勢上揚

 

異動精選 | 特斯拉測試無人駕駛的士百度小鵬捱沽，人民幣衝擊7關航空股逆勢上揚

 

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02215

德信服務集團

0.300

異動股

02643

曹操出行

32.800

異動股

08451

日光控股

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02215 德信服務集團
  • 0.300
  • 02643 曹操出行
  • 32.800
  • 08451 日光控股
  • 0.085
  • 08460 基地錦標集團
  • 1.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,066.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.250
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.200
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 63.900
  • 目標︰$72.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 15.180
  • 目標︰$20.00
  • 01088 中國神華
  • 38.440
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

聯儲局變成消防局新文章
人氣文章

財識兼收．止凡

本多終勝？兩個有趣情境題 1新文章
人氣文章

熱話 Feature

消委會︱交友配對投訴升46%！40歲女花費七萬 18男未合條件？$500見面陷阱＋管理期望貼士新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續  
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問題引發眼疾恐失明
人氣文章
專業失德｜加拿大名醫被揭擅用病人做實驗，50歲女割痔瘡後難忍劇痛18個月後輕生
人氣文章
親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2025
習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區