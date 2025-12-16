  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025

尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

 

 

　　美元疲弱，人民幣延續強勢，盤中每美元兌離岸人民幣再度跌穿7.04，低見7.0373。市場同時觀望美國就業及通脹數據，以及日本議息等因素，風險胃納下降拖累市況，恒指今早低開80點報25547。盤中科技股沽壓沉重，開市早段恒指跌幅迅即擴大至超過400點，臨近午間休市前跌超過500點。午後恒指跌幅再擴大，跌穿25100支持，低見25086，尾市跌幅收窄，最終全日收報25235，跌393點或跌1.5%，主板成交超過2015億元，北水全日淨流入逾8200萬元，惟滬市北水再度錄得淨流出11.1億元。國企指數收報8757，跌159點或跌1.8%。

 

　　美國減息後，市場憂慮日本即將加息將擴大美日息差，或如去年一樣引發套息交易拆倉潮，在美國聯儲局減息後開始紛紛回籠資金，美國十年國債孳息率上升，拖累科技股等增長股估值，港股科技股同步受累。

 

　　早盤起港股科技股集體捱沽，科指盤中自去年9月以來首度跌穿250天線，收市亦未能重上守穩，收報5402，跌95點或跌1.7%。全日阿里巴巴(09988)跌3%，報144.2元，8月以來首度收穿100天線；騰訊(00700)跌1.1%，報596.5元；小米(01810)跌2.2%，報40.9元；美團(03690)跌1.4%，報99.5元。

 

特斯拉路測L4兼內地准L3車上路，惟智駕概念股受壓

 

　　特斯拉正式在德州啟動L4級高度自動駕駛測試，特斯拉行政總裁馬斯克發帖承認正在路測，並強調「車內並無乘客」。同時內地宣布對多間車企發放L3級有條件自動駕駛准入許可，除長安汽車(深:000625)及北汽藍谷(滬:600733)外，鴻蒙智行及小鵬(09868)都陸續宣布獲L3級准入許可。惟智駕概念股個別發展；百度(09888)跌1.8%，報116.6元；速騰聚創(02498)跌2.6%，報35.9元；地平線(09660)跌1.2%，報8.7元；小鵬(09868)跌1.8%，報72.4元。

 

　　市場風險胃納下降連黃金都遭遇獲利回吐，紐約期金亞盤時段下午一度跌穿4300美元，跌幅一度近2%。金礦股受壓；紫金(02899)跌4.4%，報32.94元；紫金黃金國際(02259)跌6%，報148.9元；招金礦業(01818)跌3.8%，報28.82元。

 

防守股都捱沽長建重挫4%，內需續成逆市奇葩

 

　　大市急挫連防守股都未能倖免，與科技股一同捱沽；長建(01038)跌4.4%，報53.4元；電能(00006)跌2.7%，報52元；國壽(02628)跌4.1%，報27.38元；中海油(00883)跌2.3%，報20.2元。

 

　　日前中經會過後「提振內需」成為明年頭號任務，隨後內需股持續受到支持，藍籌內需股普遍逆市靠穩；潤啤(00291)升1%，報27元；海底撈(06862)升0.4%，報14.66元；百威亞太(01876)升0.1%，報7.84元；蒙牛(02319)跌不足0.1%，報14.87元；安踏(02020)跌0.5%，報81.65元；李寧(02331)跌1.9%，報18.29元。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02215

德信服務集團

0.300

異動股

02643

曹操出行

32.800

異動股

08451

日光控股

0.085

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02215 德信服務集團
  • 0.300
  • 02643 曹操出行
  • 32.800
  • 08451 日光控股
  • 0.085
  • 08460 基地錦標集團
  • 1.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 551.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,066.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.250
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 目標︰$114.80或以上
  • 01336 新華保險
  • 50.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 144.200
  • 00005 滙豐控股
  • 116.200
  • 00700 騰訊控股
  • 596.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.720
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.900
報章貼士
  • 02318 中國平安
  • 63.900
  • 目標︰$72.00
  • 01133 哈爾濱電氣
  • 15.180
  • 目標︰$20.00
  • 01088 中國神華
  • 38.440
  • 目標︰$43.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/12/2025 16:54  習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者

16/12/2025 16:34  《本港經濟》本港9月至11月失業率為3.8%，符合市場預期

16/12/2025 16:25  尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

16/12/2025 13:37  【風雲人物】馬斯克身家飆至6770億美元，成人類史上首位跨越此財富里程碑富豪

16/12/2025 10:33  【外圍經濟】投資者無心睡眠？納斯達克申請延長交易時間至23小時

16/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８２０３萬元，買小米沽阿里

16/12/2025 08:49  【大行炒Ｄ乜】花旗升神華目標逾兩成，中金點評內銀股看好跑贏…

16/12/2025 16:38  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７２，隔夜拆息較上日升至１﹒９…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 明起對歐盟豬肉徵反傾銷稅，蘇姿丰訪聯想總部，股挫匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

港是港非．李慕飛

預製菜爭議與職業廚師前景 新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

地獄朝鮮三拋族：拋棄戀愛，拋棄結婚，拋棄生子新文章
人氣文章

英倫歲月．范強

回憶與日本金融才俊暢談文學的好時光
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課新文章
人氣文章

港女講男．妮洛

曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  
人氣文章

ChatENT．月巴氏

恒星不忘五月天 2
健康好人生 Health Channel
人氣文章
女性冬天保養湯水｜天氣忽冷忽暖容易感冒，蓮子能養心益腎、生薑和紅棗溫脾養血
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/12/2025 20:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/12/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞16/12/2025
習近平：中央充分肯定李家超和特區政府工作，哀悼大埔火災遇難者
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

英國酒吧懲罰工黨議員

16/12/2025 16:04

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區