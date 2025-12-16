尾市跌幅收窄恒指收跌393點報25235，內需逆市靠穩阿里收穿百天線

美元疲弱，人民幣延續強勢，盤中每美元兌離岸人民幣再度跌穿7.04，低見7.0373。市場同時觀望美國就業及通脹數據，以及日本議息等因素，風險胃納下降拖累市況，恒指今早低開80點報25547。盤中科技股沽壓沉重，開市早段恒指跌幅迅即擴大至超過400點，臨近午間休市前跌超過500點。午後恒指跌幅再擴大，跌穿25100支持，低見25086，尾市跌幅收窄，最終全日收報25235，跌393點或跌1.5%，主板成交超過2015億元，北水全日淨流入逾8200萬元，惟滬市北水再度錄得淨流出11.1億元。國企指數收報8757，跌159點或跌1.8%。

美國減息後，市場憂慮日本即將加息將擴大美日息差，或如去年一樣引發套息交易拆倉潮，在美國聯儲局減息後開始紛紛回籠資金，美國十年國債孳息率上升，拖累科技股等增長股估值，港股科技股同步受累。

早盤起港股科技股集體捱沽，科指盤中自去年9月以來首度跌穿250天線，收市亦未能重上守穩，收報5402，跌95點或跌1.7%。全日阿里巴巴(09988)跌3%，報144.2元，8月以來首度收穿100天線；騰訊(00700)跌1.1%，報596.5元；小米(01810)跌2.2%，報40.9元；美團(03690)跌1.4%，報99.5元。

特斯拉路測L4兼內地准L3車上路，惟智駕概念股受壓

特斯拉正式在德州啟動L4級高度自動駕駛測試，特斯拉行政總裁馬斯克發帖承認正在路測，並強調「車內並無乘客」。同時內地宣布對多間車企發放L3級有條件自動駕駛准入許可，除長安汽車(深:000625)及北汽藍谷(滬:600733)外，鴻蒙智行及小鵬(09868)都陸續宣布獲L3級准入許可。惟智駕概念股個別發展；百度(09888)跌1.8%，報116.6元；速騰聚創(02498)跌2.6%，報35.9元；地平線(09660)跌1.2%，報8.7元；小鵬(09868)跌1.8%，報72.4元。

市場風險胃納下降連黃金都遭遇獲利回吐，紐約期金亞盤時段下午一度跌穿4300美元，跌幅一度近2%。金礦股受壓；紫金(02899)跌4.4%，報32.94元；紫金黃金國際(02259)跌6%，報148.9元；招金礦業(01818)跌3.8%，報28.82元。

防守股都捱沽長建重挫4%，內需續成逆市奇葩

大市急挫連防守股都未能倖免，與科技股一同捱沽；長建(01038)跌4.4%，報53.4元；電能(00006)跌2.7%，報52元；國壽(02628)跌4.1%，報27.38元；中海油(00883)跌2.3%，報20.2元。

日前中經會過後「提振內需」成為明年頭號任務，隨後內需股持續受到支持，藍籌內需股普遍逆市靠穩；潤啤(00291)升1%，報27元；海底撈(06862)升0.4%，報14.66元；百威亞太(01876)升0.1%，報7.84元；蒙牛(02319)跌不足0.1%，報14.87元；安踏(02020)跌0.5%，報81.65元；李寧(02331)跌1.9%，報18.29元。

撰文：經濟通市場組

