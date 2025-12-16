  • 會員
東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅

16/12/2025

　　東亞銀行首席經濟師卓亮在記者會上指出，預期2026年中國內地GDP升約4.8%；香港GDP升2.5%至3%，兩者均延續增長趨勢。今年本港GDP則料升3.3％。

 

東亞料明年港股上望30800點，香港經濟料增長2.5%至3%，樓價錄高單位數升幅

東亞銀行投資策略師吳永强、首席經濟師卓亮（許英略攝）

 

本港GDP明年料升2.5%至3%，樓價料錄高單位數升幅

 

　　卓亮指出，香港出口仍表現強勁；零售銷售貨值從2025年5月開始持續擴張，私人消費從第二季開始扭轉跌勢。由於消費者信心改善，他形容香港經濟增長漸趨全面。此外，美聯儲局減息周期預期延續，有望推動私人住宅價格進一步回升高單位數。

 

明年零售料升高單位數，出口增速或放緩

 

　　卓亮預期，明年本港零售銷貨價值錄高單位數升幅，訪港遊客數字及人民幣升值將推動因素。不過，明年出口有機會增速放緩，受高基數效應影響面呈高單位數增幅。

 

料明年美國減息最多4次，1個月HIBOR料低於3厘

 

　　卓亮料明年有機會減息3至4次，共減0.75厘至1厘，亦預期美聯儲貨幣政策維持寬鬆，通脹大1致穩定。而目前港元最優惠利率（P）不會再跟隨美國而下調；港元拆息，HIBOR則仍有下行空間，其中預期1個月HIBOR大部份時間在3厘以下，甚至年底下試2.3厘，作為支持住宅樓市新一個增長周期動力。

 

　　內地方面，該行估計2026年內地財政政策積極；貨幣政策適度寬鬆，預計政策利率全年下調10至20基點；存款準備金或下調50個基點。

 

建議關注人工智能及新興工業等3板塊

 

　　東亞銀行投資策略師吳永強指出，2026年恒生指數的目標水平30800點，相當於市盈率12.8倍，建議關注三大板塊，分別為人工智能（芯片、雲平台、網絡設備）；新興工業（智能駕駛、人形機械人、核能及氫能設備、儲能設備）；服務消費（旅遊、線上娛樂、線上醫療）。

 

　　另2026年標普500指數的目標水平為7500點，相當於市盈率23.8倍；黃金價格於明年首季升幅或會放緩，但中長線仍具潛力。

 

仍看好本地銀行股，銀行業務有不俗增長

 

　　吳永強指出，雖然近日港股表現及內地經濟數據疲弱，但港股未見明顯負面因素及消息，料後市呈區間波動，且下行空間未算太大，建議輕倉投資者現時可入市作中長期回報部署。

 

　　他亦提到，仍看好本地銀行股，由於減息周期下，收息股吸引程度增加，加上經濟大環境向好，銀行業務料有不錯增長。

 

撰文：經濟通採訪組


　

