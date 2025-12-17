  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

外圍經濟 | 遲來的美國經濟數據，失業率攀升至4.6%，零售銷售遜預期

17/12/2025

 

外圍經濟 | 遲來的美國經濟數據，失業率攀升至4.6%，零售銷售遜預期

美國失業率失至4年新高。（美聯社）

 

　　美國聯邦政府部門周二（16日）公布受聯邦政府停擺而延遲經濟數據，其中11月失業率攀升至4年新高，10月零售銷售亦遜市場預期。

 

　　據勞工部公布，11月非農就業新增職位錄得6.4萬個，雖然優於市場預期的5萬個，但失業率意外升至4.6%，創下自2021年以來新高。

 

　　對息口敏感及受貿易政策影響較深的製造業則顯疲態，職位減少5000個，與市場預期相若；政府部門職位亦同步減少5000個。私營部門成為11月就業增長的主要動力，新增職位達6.9萬個，遠超預期的4.5萬個。

 

　　失業率由前值的4.4%攀升至4.6%，超出市場預期的4.5%。分析指出，失業率上升加上早前非農數據的大幅下修，顯示勞工市場的下行風險正在積聚。

 

市場對美國經濟軟著陸信心動搖

 

　　​數據公布後，市場對美國經濟軟著陸的信心動搖，反而加深了聯儲局需進一步減息以支撐勞動力市場的預期。​

 

　　儘管11月數據表面上優於預期，但報告揭示更深層的勞動力市場疲弱。最令人關注的是10月份數據被大幅修訂，由原先估計轉為流失10.5萬個職位。

 

汽車銷售下滑1.6%

 

　　另據美國商務部公布的10月零售銷售數據，按月持平，表現遜於市場預期的0.1%增長。

 

　　數據顯示，經上調後的9月零售銷售按月增長0.1%。期內，汽車銷售下滑1.6%，部分原因為電動車聯邦稅賦補貼到期，加上汽油價格下跌，壓抑加油站銷售金額，抵銷其他類別的支出成長。​

 

　　若排除汽車經銷商與加油站，10月零售銷售則按月增加0.5%。被視為國內生產總值(GDP)中商品支出重要指標的銷售(排除餐飲、汽車、建材與加油站)按月增長0.8%，創四個月來最大增幅。13個零售類別中有8個呈現增長，包括百貨公司與網上零售表現穩健。

 

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08423

潪㵆發展

0.064

異動股

00968

信義光能

2.970

異動股

02506

訊飛醫療科技

75.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,289.90
    +175.64 (+0.365%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,806.92
    +6.66 (+0.098%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,126.14
    +14.68 (+0.064%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升120.033
變動率︰+3.322%
較港股︰+2.16%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.167
變動率︰+1.115%
較港股︰+0.27%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升605.144
變動率︰+1.039%
較港股︰+0.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.839
變動率︰+0.875%
較港股︰-0.39%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.900
變動率︰+3.009%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.505
變動率︰+2.202%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.330
變動率︰+1.523%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.750
變動率︰+1.476%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升168.170
變動率︰+3.083%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升96.960
變動率︰+2.527%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升135.175
變動率︰+2.398%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升30.530
變動率︰+2.141%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:53 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08423 潪㵆發展
  • 0.064
  • 00968 信義光能
  • 2.970
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 75.300
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.330
  • 06893 衍生集團
  • 0.300
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 563.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,090.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.500
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.220
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.560
  • 00763 中興通訊
  • 27.340
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 169.400
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 39.440
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.100
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 16:43  《盤後部署》A股造好恒指彈逾200點惟成交縮，油價或跌過龍中石油搏反彈

17/12/2025 16:08  《新股掛牌》HASHKEY HLDGS首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕

17/12/2025 15:57  存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感

17/12/2025 18:01  中金公司(03908)與東興、信達進一步簽訂合併協議涉換股吸收，中金申明復牌

17/12/2025 17:56  彭博：拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突

17/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，一周拆息較上日升４５基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，一年生活水平需102萬流動資金才有安全感新文章
品味生活
生活
人氣文章

女子愛財．唐德玲

家居保險不只家居咁簡單新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

殺到埋身新文章
人氣文章

玩樂假期

中九龍繞道｜城巴新路線A28X  最快45分鐘將軍澳康城直達機場新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

續談《狂野時代》：沒有前衛的手法，但有對電影的敬畏
人氣文章

內衣密語．Lisa Cheng

婚禮季來了！4大新娘內衣Best Pick款式，見證愛情最美的模樣
人氣文章

Travel & Dining Feature

浪漫精緻聖誕大餐2025：正宗意大利托斯卡尼體驗／維港高空醉人夜色／經典高級扒房，踏上奢華感官饗宴！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
親子鑑定｜內地夫婦誕金髮藍眼女兒，DNA檢測揭真相非醫院調包
人氣文章
食用安全警示 │ 男子長期保溫杯裝咖啡致鉛中毒身亡？醫生揭7類飲品恐溶出重金屬新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 22:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/12/2025
陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區