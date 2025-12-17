盤前攻略 | 美就業數據喜憂參半美股個別走 恒指好淡爭持A股弱勢不容忽視

美國11月份非農業職位增加6.4萬個，多過市場預期的5萬個。惟期內失業率升至4.6%，見四年高，市場原本預期4.5%。另外，12月份製造業PMI初值由11月的52.2跌至51.8；服務業PMI初值由11月的54.1降至52.9，均低於預期。隔夜美股個別發展，道指跌302點或0.6%，報48114點；標普500指數跌16點或0.2%，報6800點；納指反彈54點或0.2%，報23111點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌0.34%。阿里巴巴跌0.53%，報149.29美元；京東無升跌，報28.85美元；百度升0.40%，報119.31美元；理想升0.24%，報16.68美元；小鵬升0.87%，報18.47美元；蔚來升0.80%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌0.53%，報24.39美元。

夜期略低水，港股ADR普遍高走

恒指夜期跌32點，報25251，低水16點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.66%，折合100.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.44%，折合53.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.39%，折合598.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.46%，折合41.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.48%，折合397.9港元；滙控(00005)ADR較港股低0.04%，折合116.2港元。





好友重整旗鼓二萬五附近建重倉

昨日恒指盤中曾大跌逾500點，部分淡友獲利離場，最新熊證街貨略減少832張至總數7075張。多個組別熊證持倉均顯著減少，只有25900至25999區間增加96張，以及新開的25500至25999四個百點區間全部583張為新增。相反好友損失慘重，近3000張牛證跌入被收回範圍，其中牛證重貨區25100至25199區間的1436張持倉全軍覆沒。不過好友迅速重整旗鼓，在餘下的全部牛證倉位均明顯增加。以至最新牛證街貨不跌反升逾200張至總數12364張。其中較貼近恒指現價的五個百點區間24600至25099區間合共新增2118張至總數5807張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升20點，報25242，高水7點，預料恒指接近平開。進入12月股市淡季，港股反覆走軟。不過，恒指過去三個月均在25100點附近見底反彈，昨日跌至25086同樣見支持，預料恒指今天好淡爭持。不過留意到A股近日積弱，一旦滬深兩市再跌，尤其是滬指一旦失守3800點，恒指可能繼續尋底，風險仍存。

