  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

盤前攻略 | 美就業數據喜憂參半美股個別走 恒指好淡爭持A股弱勢不容忽視

17/12/2025

　　美國11月份非農業職位增加6.4萬個，多過市場預期的5萬個。惟期內失業率升至4.6%，見四年高，市場原本預期4.5%。另外，12月份製造業PMI初值由11月的52.2跌至51.8；服務業PMI初值由11月的54.1降至52.9，均低於預期。隔夜美股個別發展，道指跌302點或0.6%，報48114點；標普500指數跌16點或0.2%，報6800點；納指反彈54點或0.2%，報23111點。

 

盤前攻略 | 美就業數據喜憂參半美股個別走 恒指好淡爭持A股弱勢不容忽視

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌0.34%。阿里巴巴跌0.53%，報149.29美元；京東無升跌，報28.85美元；百度升0.40%，報119.31美元；理想升0.24%，報16.68美元；小鵬升0.87%，報18.47美元；蔚來升0.80%，報5.03美元；嗶哩嗶哩跌0.53%，報24.39美元。

 

夜期略低水，港股ADR普遍高走

 

　　恒指夜期跌32點，報25251，低水16點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.66%，折合100.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.44%，折合53.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.39%，折合598.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.46%，折合41.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.48%，折合397.9港元；滙控(00005)ADR較港股低0.04%，折合116.2港元。


　
好友重整旗鼓二萬五附近建重倉

 

　　昨日恒指盤中曾大跌逾500點，部分淡友獲利離場，最新熊證街貨略減少832張至總數7075張。多個組別熊證持倉均顯著減少，只有25900至25999區間增加96張，以及新開的25500至25999四個百點區間全部583張為新增。相反好友損失慘重，近3000張牛證跌入被收回範圍，其中牛證重貨區25100至25199區間的1436張持倉全軍覆沒。不過好友迅速重整旗鼓，在餘下的全部牛證倉位均明顯增加。以至最新牛證街貨不跌反升逾200張至總數12364張。其中較貼近恒指現價的五個百點區間24600至25099區間合共新增2118張至總數5807張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升20點，報25242，高水7點，預料恒指接近平開。進入12月股市淡季，港股反覆走軟。不過，恒指過去三個月均在25100點附近見底反彈，昨日跌至25086同樣見支持，預料恒指今天好淡爭持。不過留意到A股近日積弱，一旦滬深兩市再跌，尤其是滬指一旦失守3800點，恒指可能繼續尋底，風險仍存。

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08423

潪㵆發展

0.064

異動股

00968

信義光能

2.970

異動股

02506

訊飛醫療科技

75.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,289.90
    +175.64 (+0.365%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,806.92
    +6.66 (+0.098%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,126.14
    +14.68 (+0.064%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升120.033
變動率︰+3.322%
較港股︰+2.16%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.167
變動率︰+1.115%
較港股︰+0.27%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升605.144
變動率︰+1.039%
較港股︰+0.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.839
變動率︰+0.875%
較港股︰-0.39%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.900
變動率︰+3.009%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.505
變動率︰+2.202%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.330
變動率︰+1.523%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升24.750
變動率︰+1.476%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升168.170
變動率︰+3.083%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升96.960
變動率︰+2.527%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升135.175
變動率︰+2.398%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升30.530
變動率︰+2.141%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:53 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:53 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08423 潪㵆發展
  • 0.064
  • 00968 信義光能
  • 2.970
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 75.300
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.330
  • 06893 衍生集團
  • 0.300
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 563.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,090.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.500
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.220
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.560
  • 00763 中興通訊
  • 27.340
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 169.400
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 39.440
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.100
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 16:43  《盤後部署》A股造好恒指彈逾200點惟成交縮，油價或跌過龍中石油搏反彈

17/12/2025 16:08  《新股掛牌》HASHKEY HLDGS首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕

17/12/2025 15:57  存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感

17/12/2025 18:01  中金公司(03908)與東興、信達進一步簽訂合併協議涉換股吸收，中金申明復牌

17/12/2025 17:56  彭博：拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突

17/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，一周拆息較上日升４５基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，一年生活水平需102萬流動資金才有安全感新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

中九龍繞道｜九巴新增特快路線33X及252S＋5條巴士更改早上黃昏路線新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

男士穿搭指南｜拆解《宇宙MARRY ME?》男主角衣著，高級休閒感黃金法則新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

不再追求多種複雜護膚品！回歸正統護膚概念：修復肌膚屏障才是皇道？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人養生 │ 60歲郭富城40年堅持每日只食1餐，自爆只為1人打破習慣新文章
人氣文章
肝癌食療｜醫科教授電療化療逾40次，每日飲蔬果汁12年無復發
人氣文章
權威期刊公布「最具營養食物排行榜」：冠軍獲滿分！可預防骨質疏鬆及有助腸道蠕動
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 22:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/12/2025
陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區