開市Go | 美非農勝預期惟失業率四年高，國際油價重挫，蘋果傳擴產能

要聞盤點

1、美股周二（16日）三大指數表現分化，市場消化最新出爐的就業數據。受延遲公布的11月非農報告顯示經濟疲態影響，道指及標指受壓回落，唯納指在科技股支撐下逆市微升，道指收市跌302.30點，或0.62%，報48114.26點；標普500指數跌16.25點，或0.24%，報6800.26點；納指升54.05點，或0.23%，報23111.46點。中國金龍指數跌26點。日經期貨截至上午7時56分下跌130點。

2、11月非農就業新增職位錄得6.4萬個，雖然優於市場預期的5萬個，但失業率意外升至4.6%，創下自2021年以來新高。

3、美國總統特朗普周二於社交平台宣布，將於美國東岸時間周三晚上9時在白宮發表直播講話，或預告明年政策。

4、美國財長貝森特表示，本周將再進行1至2次聯儲局主席候選人面試，結果或於1月初公布，並反駁有關哈塞特擔任聯儲會主席將缺乏自主性的擔憂。哈塞特隔晚再對美聯儲議息表達看法，稱公開市場委員會(FOMC)存在大量減息空間。

5、克里姆林宮稱，烏克蘭提出的聖誕停火取決於和平協議進展。俄外交部副部長里亞布科夫稱，俄準備好與烏達成外交協議，俄不會在領土問題讓步。

6、特朗普政府警告，將對歐盟針對美國科技公司徵數碼稅行動報復，並罕有點名包括西門子、DHL、Spotify等歐洲公司可能成為報復目標。

7、新華社報道，中央財辦官員表示，2025年中國經濟增速或約5%，今年目標即將實現，擴大內需為明年首要任務。

8、中國GPU四小龍之一的沐曦股份今日於上海科創板上市，IPO網上發行獲近3000倍認購。

9、政府統計處公布，本港9月至11月經季節性調整失業率維持3.8%，就業不足率維持1.6%。

10、據報華納兄弟因擔憂融資及條款計劃拒絕派拉蒙天舞的敵意收購要約。

