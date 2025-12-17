  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

開市Go | 美非農勝預期惟失業率四年高，國際油價重挫，蘋果傳擴產能

17/12/2025

要聞盤點

 

1、美股周二（16日）三大指數表現分化，市場消化最新出爐的就業數據。受延遲公布的11月非農報告顯示經濟疲態影響，道指及標指受壓回落，唯納指在科技股支撐下逆市微升，道指收市跌302.30點，或0.62%，報48114.26點；標普500指數跌16.25點，或0.24%，報6800.26點；納指升54.05點，或0.23%，報23111.46點。中國金龍指數跌26點。日經期貨截至上午7時56分下跌130點。

 

2、11月非農就業新增職位錄得6.4萬個，雖然優於市場預期的5萬個，但失業率意外升至4.6%，創下自2021年以來新高。

 

3、美國總統特朗普周二於社交平台宣布，將於美國東岸時間周三晚上9時在白宮發表直播講話，或預告明年政策。

 

4、美國財長貝森特表示，本周將再進行1至2次聯儲局主席候選人面試，結果或於1月初公布，並反駁有關哈塞特擔任聯儲會主席將缺乏自主性的擔憂。哈塞特隔晚再對美聯儲議息表達看法，稱公開市場委員會(FOMC)存在大量減息空間。

 

5、克里姆林宮稱，烏克蘭提出的聖誕停火取決於和平協議進展。俄外交部副部長里亞布科夫稱，俄準備好與烏達成外交協議，俄不會在領土問題讓步。

 

6、特朗普政府警告，將對歐盟針對美國科技公司徵數碼稅行動報復，並罕有點名包括西門子、DHL、Spotify等歐洲公司可能成為報復目標。

 

7、新華社報道，中央財辦官員表示，2025年中國經濟增速或約5%，今年目標即將實現，擴大內需為明年首要任務。

 

8、中國GPU四小龍之一的沐曦股份今日於上海科創板上市，IPO網上發行獲近3000倍認購。

 

9、政府統計處公布，本港9月至11月經季節性調整失業率維持3.8%，就業不足率維持1.6%。

 

10、據報華納兄弟因擔憂融資及條款計劃拒絕派拉蒙天舞的敵意收購要約。

 

開市Go | 美非農勝預期惟失業率四年高，國際油價重挫，蘋果傳擴產能

 

開市Go | 美非農勝預期惟失業率四年高，國際油價重挫，蘋果傳擴產能

 

開市Go | 美非農勝預期惟失業率四年高，國際油價重挫，蘋果傳擴產能

 

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08423

潪㵆發展

0.064

異動股

00968

信義光能

2.970

異動股

02506

訊飛醫療科技

75.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,264.89
    +150.63 (+0.313%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,805.36
    +5.10 (+0.075%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,122.52
    +11.05 (+0.048%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升120.007
變動率︰+3.302%
較港股︰+2.13%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.165
變動率︰+1.115%
較港股︰+0.27%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升605.128
變動率︰+1.039%
較港股︰+0.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.838
變動率︰+0.875%
較港股︰-0.39%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.670
變動率︰+2.816%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.505
變動率︰+2.202%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.315
變動率︰+1.389%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.575
變動率︰+1.311%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升167.300
變動率︰+2.550%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升96.830
變動率︰+2.390%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升134.885
變動率︰+2.178%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰升34.440
變動率︰+2.014%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08423 潪㵆發展
  • 0.064
  • 00968 信義光能
  • 2.970
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 75.300
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.330
  • 06893 衍生集團
  • 0.300
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 563.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,090.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.500
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.220
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.560
  • 00763 中興通訊
  • 27.340
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 169.400
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 39.440
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.100
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 16:43  《盤後部署》A股造好恒指彈逾200點惟成交縮，油價或跌過龍中石油搏反彈

17/12/2025 16:08  《新股掛牌》HASHKEY HLDGS首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕

17/12/2025 15:57  存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感

17/12/2025 18:01  中金公司(03908)與東興、信達進一步簽訂合併協議涉換股吸收，中金申明復牌

17/12/2025 17:56  彭博：拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突

17/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，一周拆息較上日升４５基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，一年生活水平需102萬流動資金才有安全感新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

LABUBU迷必看！THE MONSTERS十週年巡展香港站：歷代LABUBU大晒冷、珍貴手稿、限量商品新文章
人氣文章

台灣熱話．姚超文

綠營放厥詞：戰時仍可上班上課新文章
人氣文章

娛樂

奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

續談《狂野時代》：沒有前衛的手法，但有對電影的敬畏
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

不再追求多種複雜護膚品！回歸正統護膚概念：修復肌膚屏障才是皇道？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食安全 │ 飲咖啡1習慣恐吞萬粒塑膠微粒，醫生警告增糖尿病癌症風險新文章
人氣文章
4個啞鈴訓練動作：操練胸肌、背肌線條 1
人氣文章
減肥新藥 │ 全球逾10億人面對肥胖問題，世衛推薦「瘦瘦針」為肥人長期治療方案
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 22:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/12/2025
陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區