新股掛牌 | HASHKEY首掛稍高開，超購約393倍定價偏進取

17/12/2025

　　HASHKEY HLDGS(03887)今日首掛，開報6.7元，較招股價6.68元高出0.3％，以每手400股計，不計手續費，每手賺8元。

 

新股掛牌 | HASHKEY首掛稍高開，超購約393倍定價偏進取

（HASHKEY website圖片）

 

　　香港持牌虛擬資產交易平台HashKey Exchange的母公司HASHKEY HLDGS公布招股結果，最終發售價每股6.68元，較招股價上限6.95元低約3.9％，屬中等偏上定價，香港公開發售部分共有約8.8萬人申請，超額認購約392.71倍，認購一手400股的2.9萬人中有2944人獲配股份，分配比率10%，認購10萬股方穩獲一手。該股昨日（16日）輝立暗盤收報6.68元，與定價相同。

 

　　該集團指，「頂頭槌飛」涉1202.84萬股，共有89人申請，各獲1.2萬股，分配比率0.1％，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10％，至於國際發售超額認購4.46倍。該集團招股集資約16億元。鑑於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，股價亦可能大幅波動。

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

