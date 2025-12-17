  • 會員
鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

17/12/2025

　　據報繼寧德時代(03750)梘下窩礦被關停後，「亞洲鋰都」宜春又擬注銷27宗採礦許可證，刺激碳酸鋰期貨主力合約今早(17日)漲6%至107000元人民幣/噸，創2024年5月以來新高，今年累計漲近四成。另外，內地兩大鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)及天齊鋰業(09696)(深:002466)獲大摩上調評級至「超配」，目標價亦分別上調至62.4元及55.2元，其股價此前已由高位調整不少，今早齊反彈逾半成，可否追入？

 

鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

 

宜春擬注銷27宗採礦許可證　碳酸鋰期貨漲6%創逾一年半高

 

　　據報道，繼寧德時代梘下窩礦被關停後，「亞洲鋰都」宜春又現大動作。宜春市自然資源局近日發布公示，擬對27宗採礦許可證予以注銷。江特電機旗下宜豐縣獅子嶺礦區含鋰瓷石礦，是本次公示擬注銷的27個採礦權之一，該礦年產能達120萬噸。江特電機公告顯示，該公司已提交異議申請。碳酸鋰期貨主力合約今早漲6%，報107000元人民幣/噸，創2024年5月以來新高，今年累計升近四成。

 

　　宜春作為全國四大鋰礦重鎮之一，坐擁亞洲最大鋰雲母礦儲量，其政策動向牽動產業鏈神經。自2025年以來，宜春接連出台重大監管舉措：7月要求8家涉鋰礦山完成礦種變更儲量核實；8月寧德時代梘下窩礦區因採礦證到期暫停開採，引發碳酸鋰期貨4天暴漲18.5%。

 

華泰期貨：供應端不確定性支撐鋰價偏強　短期大概率維持高位震盪

 

　　華泰期貨認為，目前供應端的不確定性是支撐鋰價偏強的關鍵因素之一，國內外供應干擾消息層出不窮。整體來看，短期大概率維持高位震盪，需聚焦產能釋放節奏與資金動向，警惕供需邊際變化帶來的波動加劇。

 

　　另有分析認為，當前碳酸鋰期貨格較年內低點已經上漲超70%。隨著11月份電池銷量數據的出爐，市場對於碳酸鋰的需求預期已經大幅扭轉。中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據顯示，今年前11個月，中國動力和其他電池累計產量和銷量分別為1468.8GWh、1412.5GWh，同比分別增長51.1%、54.7%。其中，動力電池累計銷量為1044.3GWh，同比增長50.3%；其他電池累計銷量為368.2GWh，同比增長68.9%。出口方面，前11月中國動力電池累計出口169.8GWh，同比增長40.6%；其他電池累計出口量為90.5GWh，同比增長51.4%。

 

材料價格上漲內地鋰電池掀漲價潮　中金：明年有望啟動新一輪上行周期

 

　　另外，內地鋰電池產業受到原材料價格上漲以及中上游企業虧損影響，正掀起漲價潮。國內鋰電池廠商德加能源12月9日發布通知，決定自12月16日起對旗下電池系列產品售價上調15%。同日，孚能科技也向市場透露，公司正在和客戶溝通漲價事宜，部分產品已經實現漲價。該公司並強調，當前部分原材料價格有所上漲，再加上市場需求持續擴大，鋰電池價格上漲是行業趨勢。

 

　　中金公司研報指，2025年以來，伴隨產業鏈價格逐步回穩、供需結構改善，鋰電底部反轉趨勢顯現。展望2026年，看好鋰電新一輪上行周期啟動，儲能有望成為核心推手。華泰證券研報稱，預計12月鋰電排產環比增加，景氣度持續向好，多環節產能利用率持續攀升，出現漲價。

 

大摩：儲能系統需求強勁看好鋁銅鋰等　升贛鋒天齊評級及目標價

 

鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

（截自天齊鋰業網頁）

 

　　另摩根士丹利發表最新研報指，目前該行全球策略團隊預期美元熊市周期將持續，估算美匯指數明年上半年或再跌5%，並於下半年因套息交易推動而反彈，憧憬美聯儲再減息三次，宏觀環境支持，加上加上銅、鋁及鈷的供應受阻，均為大宗商品價格提供支持。

 

　　大摩同時看好儲能系統發展，預測明年相關需求將增長約50%，相關需求保持強勁，目前較偏好鋁、銅、黃金、鋰及鈷相關股份。該行又指，行業反內捲行動正逐步推進，投資者需要更多耐心才可見到政策成果。其中贛鋒鋰業及天齊鋰業齊獲大摩上調評級至「超配」，目標價分別由43.3元上調至62.4元，及由45.1元上調至55.2元。

 

郭家耀：鋰價受惠供應不確定及需求增長　贛鋒天齊現價仍有水位

 

鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，今年鋰業股普遍表現理想，除了一些供應鏈因素外，需求層面也繼續有增長，一方面鋰電池的應用繼續受新能源汽車的銷售帶動，需求很穩固，再加上大家現時對儲能的需求也愈來愈龐大，這亦會帶動對鋰的需求。現時供應的不確定性較大，令供求關係不太平衡下，鋰價有機會再有些升幅，對那些上游的鋰業股當然較有利，其股價也已由高位調整了一些，看來仍有反彈空間，其中贛鋒鋰業現價已可考慮吸納，博其炒作資源價格上升及受供應層面影響，上望早前高位62元、63元，現時仍有不錯水位。天齊鋰業股價走勢亦與贛鋒類似，經近期一輪調整後，今日再出現一支陽燭，但與早前高位約58元仍有一段距離，可作為短期目標。

 

　　贛鋒鋰業半日升5.64%收報51.85元，成交7.63億元；天齊鋰業升6.86%報49.82元，成交2.91億元。其他相關股亦造好，寧德時代升0.49%報508.5元，龍蟠科技(02465)升2.97%報13.53元，中創新航(03931)升1.17%報25.98元。

 

鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

 

鋰業股 | 宜春擬注銷27宗採礦權鋰價急升，贛鋒天齊股價反彈逾半成仍可追入？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

緊貼市況
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

