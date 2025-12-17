  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱反可趁低吸？

17/12/2025

　　全球最大原油進口國中國經濟數據表現疲弱，油市供應過剩陰霾揮之不去，加上俄烏和平談判有進展， 歐美有望放寬對俄原油制裁，恐進一步擴大供應，拖累國際油價昨日(16日)急挫，紐約期油跌2.7%收報55.27美元，創2021年2月以來新低，布蘭特期油亦跌2.7%收報58.92美元，兩者今年均累跌逾20%。雖然美國總統特朗普下令封鎖委內瑞拉油輪，地緣政治風險升溫使油價今日(17日)於亞洲交易時段反彈逾1%，「三桶油」表現亦靠穩，僅中海油(00883)逆市偏軟，但連同今日，中海油已連跌8日，中石油(00857)亦僅平收。不過，油股派息一向吸引，或可趁其勢弱吸納，應如何部署？

 

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱可否趁低吸？

（Shutterstock圖片）

 

據報美烏就俄烏停戰九成議題達共識　澤連斯基：將於近日敲定最終方案

 

　　美國、歐洲與烏克蘭官員周一(15日)結束俄烏停戰計劃密集談判。美國官員指，兩天會談後已與基輔在九成議題達成共識，就安全保證接近達成協議，將以北約條約第五條「集體防禦」為基礎，並明訂一旦俄國違反協議、再度侵烏時美國扮演的角色，也將包含提供烏國武器嚇阻俄國。美國總統特朗普同日指，現在是最接近達成協議時刻，已與烏克蘭總統澤連斯基和英、法、德國和北約領袖進行良好討論，美方也與俄國總統普京多次對話。澤連斯基昨日(16日)回應指，現階段討論的安全保證內容包含具體嚇阻方案，涵蓋類似北約第五條的條款、烏軍所需兵力規模、軍事訓練、武器裝備、實際士兵人數及軍事資源等，是很可行版本，但仍須確保相關條款具法律約束力，將於近日敲定最終方案並與特朗普會面。

 

　　石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)已逐步恢復先前停擺的產能，其他產油國也持續增產，在如此背景下，俄烏若達成結束戰爭的協議，美國可能放寬對俄羅斯的制裁，市場預期全球原油供應過剩將進一步擴大。

 

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱可否趁低吸？

美烏兩國在柏林針對俄烏停火舉行會談，左為烏克蘭總統澤連斯基，右為美國特使威特科夫。（AP圖片）

 

內地11月「三頭馬車」數據遜預期　零售僅增1.3%工業增4.8%

 

　　此外，中國最新公布11月經濟數據表現疲弱，也加深市場對全球原油需求前景的憂慮。國家統計局本周初公布，11月社會消費品零售總額43898億元(人民幣．下同)，同比增1.3%，增幅遜預期的2.8%，並較10月收窄1.6個百分點，創2022年12月以來最低增速。另11月全國規模以上工業增加值增4.8%，增幅遜預期的5%，並較10月收窄0.1個百分點，續創2024年8月以來最低。1至11月份，全國固定資產投資(不含農戶)444035億元，同比下降2.6%，遜預期降2.3%，降幅為2020年6月以來最大。

 

　　國家統計局表示，去年同期基數偏高使得近期消費增速有所回落；同時，居民消費的能力和信心也有待進一步提升，消費增長的內生動力仍需增強。但統計局強調，今年實現全年預期目標有較好條件。

 

特朗普下令徹底封鎖委內瑞拉油輪　傳中國等買家要求委國降價

 

　　不過，特朗普昨日下令對所有進出委內瑞拉的受制裁油輪實施全面徹底的封鎖行動。外電報道，由於運輸受阻，中國等原油買家要求委內瑞拉石油大幅降價並修改合約。報道引述交易員和消息人士指，美國早前扣押一艘運載委內瑞拉原油的船隻後，包括中國煉油廠在內的石油客戶，正要求委內瑞拉國家石油公司PDVSA在現貨合同中提供更大折扣並調整條款。消息人士指，委內瑞拉旗艦產品Merey重質原油運往中國的價格折扣已擴大至每桶較布蘭特原油低最多21美元，上周為14至15美元。折扣增加主要因船東要求增加「戰爭條款」成本，以防止因美國在加勒比地區的軍事存在導致攔截或延誤。許多客戶提出要PDVSA放寬交易要求，尤其是要求石油船貨必須以數字貨幣預付才能放行的規定；亦有客戶希望獲得滯期費補償。如果不修改條款，PDVSA或會面臨大量退貨。

 

　　今年以來，中國佔委內瑞拉每月石油出口的55%至90%，去年為40%至60%。委內瑞拉上月出口原油為每日95.2萬桶，當中77.8萬桶運往中國。分析指，如果目前在委內瑞拉水域等待的油輪無法離港，對中國供應可能在明年2月減少。截至本周，超過1100萬桶原油滯留在等待離港的船隻上，交易員正試圖談判進一步打折。

 

IEA上調今明兩年石油需求增長預測　下調明年供給過剩預估

 

　　值得一提，國際能源總署(IEA)於上周四(11日)發布月度原油市場報告指，基於總體經濟展望轉佳，關稅隱憂大致消退，上調今明兩年全球石油需求增長預測。IEA同時下修明年全球原油供給過剩預估，是今年5月來首見。IEA將2026年石油需求增長預測，從上月展望報告的每日增加77萬桶，上調至日增86萬桶；2025年平均每日原油需求增幅上調至83萬桶，較上月增加4萬桶。IEA預計，2026年全球石油超供幅度達每日384萬桶，較11月報告預估的409萬桶下修，減少25萬桶。

 

　　石油輸出國組織(OPEC)也於上周四發布月報指，OPEC+上月日產4306萬桶原油，比10月小幅增加4.3萬桶。OPEC同時基於全球經濟維持強韌，重申對今明兩年原油需求增長預估不變。

 

郭家耀：內地或再推刺激政策可提振油價　中海油20元具中線吸納價值

 

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱反可趁低吸？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，油價最近的確很弱勢，可能由於地緣政局因素，而大家對經濟前景憂慮也多少會拖低油價，但考慮到油價已跌了不少，加上明年年頭內地可能有一些刺激經濟政策出台，可以提升原油需求預期，從而提振油價。而內地三大油公司過去無論從盈利及派息表現來看，中海油仍屬首選，其股價由高位已調整一成以上，現已回至20元邊緣，中線具吸納價值，當油價反彈時，其股價上升動力應會較強，正如11月初就出現過一波升勢，尤其中海油派息一向不錯，會加強機構投資者對其信心。至於中石油，其技術走勢比中海油更差，始終公司有些業務較受制宏觀經濟，若單純博油價回升，似乎中海油會是更佳選擇，中石油暫不考慮。而中石化(00386)始終下游業務較多，盈利表現較差，雖然近期股價走勢看似略勝其餘兩桶油，但因其派息及盈利表現都不太穩定，故亦不在考慮之列。

 

　　中海油今日跌0.2%收報20.16元，連跌8日，累計跌幅8.7%，成交18.88億元。中石油無升跌報8.03元，終止連跌7日走勢，成交7.28億元。中石化則升1.83%報4.45元，成交6.41億元。

 

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱可否趁低吸？

 

油價油股｜憂供應過剩油價創逾4年低，三桶油勢弱可否趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


其他油價/油股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 港股彈力弱二萬五未穩 油價下跌空間不多三桶油料有支持
《異動股》油價重挫紐約期油見2021年低，惟三桶油靠穩中石化轉升1%
《異動股》三大民航續高飛東航漲半成，國際油價急跌疊加人民幣走強
杭品生活科技(01682)509萬售兩公司股份，帳面收益約215萬元

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08423

潪㵆發展

0.064

異動股

00968

信義光能

2.970

異動股

02506

訊飛醫療科技

75.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,278.47
    +164.21 (+0.341%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,807.12
    +6.86 (+0.101%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,131.12
    +19.65 (+0.085%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升120.014
變動率︰+3.308%
較港股︰+2.14%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.165
變動率︰+1.115%
較港股︰+0.27%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升605.284
變動率︰+1.065%
較港股︰+0.05%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.838
變動率︰+0.875%
較港股︰-0.39%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.675
變動率︰+2.820%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.505
變動率︰+2.202%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.325
變動率︰+1.478%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌107.590
變動率︰-1.312%
精選美股 More
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰升167.449
變動率︰+2.641%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升97.045
變動率︰+2.617%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升135.200
變動率︰+2.416%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升30.500
變動率︰+2.041%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:54 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:54 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08423 潪㵆發展
  • 0.064
  • 00968 信義光能
  • 2.970
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 75.300
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.330
  • 06893 衍生集團
  • 0.300
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 563.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,090.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.500
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.220
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.560
  • 00763 中興通訊
  • 27.340
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 169.400
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 39.440
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.100
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 16:43  《盤後部署》A股造好恒指彈逾200點惟成交縮，油價或跌過龍中石油搏反彈

17/12/2025 16:08  《新股掛牌》HASHKEY HLDGS首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕

17/12/2025 15:57  存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感

17/12/2025 18:01  中金公司(03908)與東興、信達進一步簽訂合併協議涉換股吸收，中金申明復牌

17/12/2025 17:56  彭博：拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突

17/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，一周拆息較上日升４５基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：人形機器人將是巨頭競爭，當前沒有AI泡沫新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」，一年生活水平需102萬流動資金才有安全感新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

今周看日息新文章
人氣文章

娛樂

奧斯卡最佳國際影片｜《破‧地獄》出局，日本《國寶》、台灣《左撇子女孩》成大熱爭入5強新文章
人氣文章

市場最熱點

KK星期二｜點用周線、月線圖分析恒指走勢？｜科指跌穿牛熊線 騰訊、阿里巴巴支持位再往下尋？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

經典設計在今日依然動人！積家大師系列新作：在日常佩戴中延續優雅
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望 新文章
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食安全 │ 飲咖啡1習慣恐吞萬粒塑膠微粒，醫生警告增糖尿病癌症風險新文章
人氣文章
時行感冒與一般感冒有何不同？中醫推薦3款輔助治療茶療 新文章
人氣文章
食物中毒｜已故男星喬任梁父親食8隻壞死大閘蟹中毒入院，專家警告：食死蟹極度危險 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 22:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章專訪17/12/2025
陳永陸專訪｜2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區