渣打鄭子豐：恒指12個月基本區間預測28000-30000點

渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中國股市整固後估值吸引力提升，盈利增長料從2025年低基數反彈。該行維持超配中國股票，恒生指數12個月基本區間預測28000-30000點，2026年進入「十五五」規劃第一年，中國政府料推出更有針對性的刺激措施以提振經濟。若投資情緒惡化、地緣政治緊張局勢加劇、聯儲局減息預期或獨立性下降，以及/或政策支持不足，恒指區間或下移至26000-28000點。

鄭子豐又指，明年市場對資產估值或人工智能資本開支是否形成泡沫疑慮可能加劇，這些擔憂引發的波動較泡沫爭論更值得關注。

他續指，聯儲局未來一年可能進一步減息，宏觀經濟前景良好，有利於風險資產，但多元化配置至關重要（建議超配黃金和環球股票），亦有必要分散地區配置，股票方面將歐洲（英國除外）和日本降至低配，同時將印度調高至超配。

渣打北亞區首席投資總監鄭子豐（右）及渣打香港投資策略主管陳正犖（左）

料明年底前美聯儲或減息三次



鄭子豐又表示，貿易緊張緩和、聯儲局減息、稅務激勵措施和人工智能支持消費和投資，美國經濟仍有力避免衰退，目前為止關稅對商品通脹影響有限，隨著就業轉弱，預期聯儲局2026年底前可能減息三次，減息75個基點。

他指出，認為現時對於「AI泡沫」的看法過慮，人工智能資本支出更持久地走高，收入增長仍高於資本支出增速，自由現金流充裕，投資仍屬合理，並指央行和投資者繼續尋找美元替代方案，分散儲備需求尚有增長空間，現貨金明年或挑戰4800美元。

超配環球股票，看好亞洲股票

他提及，超配環球股票，美國科技業盈利增長強勁；減息支持經濟；美元偏弱有利風險資產。超配美股但不能忽視高估值風險，亦看好亞洲股票，未來12個月盈利增長跑贏主要地區；印度升至超配；維持超配中國，受科技與創新的針對性政策支持。

他續指，建議在股票方面，採取槓鈴式策略，超配增長股和防守股，在中國股市，超配通訊、科技及健康護理，在美股方面，超配科技、健康護理及公用事業。

美元短期內或整固

渣打香港財富方案投資策略主管陳正犖表示，美元短期內或整固，然後在12個月內下跌至96，美元指數(DXY)預計在未來3個月穩定於100.5，並在6至12個月繼續低於5年平均水平，原因是與其他主要貨幣的利差收窄。

該行表示，12個月目標預測標普500指數為7800點，納斯達克100指數為29600點。

撰文：經濟通採訪組

