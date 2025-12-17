  • 會員
異動精選 | A股午後急升內險股應聲上揚，中財辦再強調擴內需為首消費股強勢

17/12/2025

08423

潪㵆發展

0.064

異動股

00968

信義光能

2.970

異動股

02506

訊飛醫療科技

75.300

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,268.35
    +154.09 (+0.320%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,793.57
    -6.69 (-0.098%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 23,048.92
    -62.55 (-0.271%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升119.898
變動率︰+3.208%
較港股︰+2.04%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升81.447
變動率︰+1.466%
較港股︰+0.61%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升53.838
變動率︰+0.875%
較港股︰-0.39%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.033
變動率︰+0.845%
較港股︰+0.05%
精選中資美股 More
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升122.571
變動率︰+2.733%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.570
變動率︰+2.389%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.575
變動率︰+1.311%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌106.486
變動率︰-2.325%
精選美股 More
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升135.640
變動率︰+2.750%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升30.703
變動率︰+2.719%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升96.550
變動率︰+2.094%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌173.871
變動率︰-2.166%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:55 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：17/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 17/12/2025 09:55 EST
緊貼市況
異動股
  • 08423 潪㵆發展
  • 0.064
  • 00968 信義光能
  • 2.970
  • 02506 訊飛醫療科技
  • 75.300
  • 06162 天瑞汽車內飾
  • 0.330
  • 06893 衍生集團
  • 0.300
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.790
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 563.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,090.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.350
  • 目標︰$10.00
  • 00005 滙豐控股
  • 117.500
  • 目標︰$114.80或以上
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 41.220
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.700
  • 02628 中國人壽
  • 28.560
  • 00763 中興通訊
  • 27.340
報章貼士
  • 02525 禾賽－Ｗ
  • 169.400
  • 目標︰$188.00
  • 09896 名創優品
  • 39.440
  • 目標︰$46.00
  • 01128 永利澳門
  • 6.100
  • 目標︰$7.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/12/2025 16:43  《盤後部署》A股造好恒指彈逾200點惟成交縮，油價或跌過龍中石油搏反彈

17/12/2025 16:08  《新股掛牌》HASHKEY HLDGS首掛低收，全日上落僅1元最終每手微蝕

17/12/2025 15:57  存保會調查：港人每月平均儲蓄金額首次「破萬」再創新高，年儲102萬才有安全感

17/12/2025 18:01  中金公司(03908)與東興、信達進一步簽訂合併協議涉換股吸收，中金申明復牌

17/12/2025 17:56  彭博：拼多多解僱數十名上海員工，涉與監管機構人員肢體衝突

17/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

17/12/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降小米目標一成八，大摩升鋰業雙雄評級至超配

17/12/2025 16:29  《財資快訊》美電軟報７﹒７７８１，一周拆息較上日升４５基點

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/12/2025 22:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
照顧者 情緒健康

