美股 | 甲骨文融資問題引發拋售潮，納指收市急瀉逾400點

美股周三（17日）全線受壓，科技股淪為重災區，拖累納指數急瀉逾1.8%，標普500更連跌4日。甲骨文(US.ORCL)數據中心融資計劃據報遭遇重大挫折，引發投資者對AI基建投入可持續性的憂慮。

另一方面，地緣政治風險升溫，美國總統特朗普封鎖委內瑞拉油輪，加上俄烏局勢再現暗湧，消息指華府已在向莫斯科發出最後通牒，若俄方拒絕接納現有的和平方案，美方將針對其「影子船隊」油輪實施更嚴厲制裁，刺激資金湧入商品避險，國際油價與金價雙雙反彈。

道指收市跌228.29點，跌幅為0.47%，報47885.97點；標普500指數跌78.83點，或1.16%，報6721.43點；納指跌418.14點，或1.81%，報22693.32點。

甲骨文主要融資合作夥伴Blue Owl Capital據報撤回一項高達100億美元的數據中心項目融資。受此影響，AI概念股及半導體板塊集體捱沽。甲骨文股價重挫5.4%。英偉達(US.NVDA)跌3.8%。AMD(US.AMD)及博通(US.AVGO)分別下挫5.3%及4.5%。

特斯拉(US.TSLA)股價下跌4.6%。道指跌幅相對較小，顯示資金有從高風險科技股流向防守型板塊的跡象。

避險情緒推動黃金及油價

美匯指數在經歷連日沽壓後稍作反彈，指數報98.37，微升約0.17%。美元兌日圓重返155心理關口上方，日內報155.73，升約0.7%。歐元兌美元表現偏軟，報1.1742，微跌約0.04%。

​ 紐約期金報4374美元，升約0.9%。​白銀價格亦同步造好，一度創下每盎司66.88美元的歷史新高。

紐約期油重上每桶56美元水平，升幅約2.7%。布蘭特期油同步造好，報每桶60.52美元，升幅約2.7%。現貨黃金價格持續攀升，高見4349美元，日內報4341美元，升約0.9%。​

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇