盤前攻略 | AI泡沫陰霾揮之不去納指重挫近2% 港股遇強勁利好或逆勢上行

華爾街AI泡沫陰霾揮之不去，加上地緣政局轉趨緊張，美股三大指數周三齊跌。甲骨文100億美元的數據中心項目據報或受阻，股價挫半成，AI晶片龍頭英偉達跌近4%，谷歌母企Alphabet跌3%。另外，美國總統特朗普下令封鎖委內瑞拉進出的受制裁油輪，同時準備應對俄羅斯一旦拒絕接納俄烏和平協議，將採取進一步制裁措施。納指周三重挫418點或1.8%，報22693點。道指收跌228點或0.5%，報47885點；標指跌78點或1.2%，報6721點，與道指雙雙四連跌。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌0.73%。阿里巴巴跌1.47%，報147.09美元；京東跌0.87%，報28.60美元；百度升0.16%，報119.50美元；理想跌3.18%，報16.15美元；小鵬跌2.06%，報18.09美元；蔚來跌3.38%，報4.86美元；嗶哩嗶哩跌0.49%，報24.27美元。

夜期低水過百點，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌145點，報25304，低水165點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低1.32%，折合100.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.84%，折合53.6港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.61%，折合595.2港元；小米(01810)ADR較港股低2.32%，折合40.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.83%，折合395.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.76%，折合118.4港元。





A股昨離奇急升料難持久，恒指跟升難免回吐

昨日恒指反覆高收233點，但在25500前卻步，沒有熊證被收回。淡友在多個區間均有明顯加倉，熊證街貨總數增至7964張。重貨區不重，只有543張，而且雖遠在26500至26599區間，距離恒指現價過千點。不過，在貼近恒指現價的25500至25599區間，新增215張至總數268張。牛證方面，昨日趁著恒指回升，部分好友離場，牛證街貨總數略減數百張至12093張，不過重貨區25000至25099區間集結1611張，連同24600至24999多個百點區間合共有5981張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌130點，報25307，低水161點，預料恒指低開過百點。近期內地公布的多項數據不理想，A股走勢偏弱。但昨日午後在沒有利好政策出台的情況下離奇急升，令人意外。盤後有外媒報道稱，中國科學家今年初在深圳打造出一台極紫外光(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體晶片，料消息將對中國科技股構成重大利好，若A股走勢配合，或成今日港股升市催化劑。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇