券商股 | 中金併購兩券商預案出爐股價曾飆7%，券商股可以點部署？

18/12/2025

　　中金公司(03908)公布以換股方式與東興證券(滬:601198)及信達證券(滬:601059)合併預案，獲大行唱好，今早(18日)復牌曾飆逾7%至20.3元，惟其後升幅收窄，其他券商股更普遍下跌，看來行業併購消息暫未帶來刺激作用，不過，中證監主席吳清早前表示，將對優質券商適當鬆綁，適度打開資本空間及槓桿限制，曾帶動券商股造好，再者今年A股表現不錯，明年若有政策支持可能延續向上走勢，券商股料可受惠，應如何選擇及部署？

 

（中金公司網頁截圖）

 

中金擬以換股方式與東興證券及信達證券合併

 

　　中金公司發公告指，其與東興證券及信達證券於今日就擬議合併進一步簽訂合併協議，規定實施擬議合併的詳細條款和條件，原則秉持「優勢互補、協同共贏」，三家公司現擬以換股吸收合併的方式實施擬議合併。其中，分別為按東興換股比例向全體東興A股持有人發行中金A股，以換取東興證券全部已發行股份，當中每股東興A股換取0.4373股中金A股；按信達換股比例向全體信達A股持有人發行中金A股，以換取信達證券全部已發行股份，每股信達A股換取0.5188股中金A股。緊隨換股完成後，中金股份總數將為約79.2億股，其中76%為中金A股，24%為中金H股。

 

　　中金上月公布，與東興證券及信達證券簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併，該集團作為存續實體將向該A股公司在上交所上市的A股持有人發行在上交所上市的A股進行擬議合併，擬議合併需提呈交易方各自的董事會、股東會審議，並經有權監管機構批准後，方可正式實施。

 

大摩：中金合併方案具協同效應　花旗：料市場反應正面

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，中金公布股權置換合併方案，換股比率反映中金A股及東興證券的今年第三季市淨率均為1.8倍，而信達則為3.1倍，合併方案可能帶來顯著的協同效應，包括加強資本基礎及擴大客戶基礎，同時預期整合過程相對迅速，對中金H股股東的攤薄影響有限。該行維持中金「增持」評級，中金H股目標價28.9元，估計股價有70%至80%機率於未來30天上升。

 

　　花旗認為，市場將對合併反應正面，因為可以幫助中金解決資本限制；通過增加市場份額產生協同效應，並有更好機會成為巨型券商，從而受惠於潛在的資本放寬和新業務試點計劃。在合併後，中金淨資本將增加105%至943億元人民幣，在中國券商中排名從第10位上升至第5位。此外，中金的零售客戶數量預計將增長52%至1470萬戶，管理資產規模將增長18%以上至超過8000億元人民幣。在投行業務方面，A股及H股保薦人員工數量預計將分別增長22%及20%至529人及24人；債券承銷業務人員也將增加超過100人。中金還可以探索不良債務重組業務機會。

 

花旗：中資券商將受惠A股市場支持政策　或促使重新估值

 

　　另花旗早前發表研報指，中國證監會主席吳清指，要通過併購或行業整合建立一流投資銀行的政策方向，並放寬對部分證券商的資本要求，鼓勵他們提高槓桿。該行提到，中國證監會就《基金管理公司績效評估管理指引》向基金管理公司徵求意見，為使公募基金經理的利益與其基金的長期表現保持一致，另政策持續鼓勵保險公司調整風險因素，將更多長期資金投入A股市場，顯示出內地對市場的支持。

 

　　該行相信，中國券商將受惠於A股市場支持政策，特別是具有高槓桿比率的券商，如中金公司、中信証券(06030)及東方證券(03958)，預計中國證券商的淨資產收益率(ROE)將進一步上升，並可能促使公司重新估值，行業首選東方證券H股。

 

（AP圖片）

 

黃偉豪：收購作價不吸引券商股難有炒作　惟中金回至19.4元可中線吸納

 

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，對券商股看法正面，但會偏向中長線持有，短期而言沒特別大升誘因，一來券商股走勢最主要看A股表現，但近期A股也較反覆，對券商股未必有短期利好，反而可展望明年若有政策推動，對A股看法不太差，中線對券商股有利；二來近日另一因素為行業併購，雖整體發展方向正面，令整個行業整合得更好，中長線發展更理想，但短期不會有特別大炒作，若要有很大炒作，很視乎個別收購條款，惟此類收購動作背後都是遵從國家方向，類似國家任務，相信收購條件或作價未至於很吸引或很離譜，故不會有很大炒作，例如中金今次收購動作雖於A股進行，但其實溢價只有5%、6%，今日復牌正常應升約4%。至於中證監日前表示將對優質券商適當鬆綁，政策放寬一定利好，惟券商會否用盡很視乎其本身取態，但無論如何，給予券商彈性，能夠加大槓桿，A股可繼續反覆向上，會對券商盈利能力有更大推動，但這都屬較中線情況。

 

　　而在一眾券商股中，黃偉豪指自己偏愛中金，因其對比其他券商業務上有頗大分別，公司較偏向投行，而隨著收購併購令業務規模再壯大，其基本面會更強。再者，明年除料A股繼續向上外，相信對新股方面會有更多推動，中金做不少IPO保薦會較受惠。股價方面，於20元有些阻力，今日亦出現了一支小陰燭，若有機會回至19.3元、19.4元才部署會較好，中線料可上試22元以上，而下面跌穿18.5元機會不大。

 

　　中金公司半日升3.64%收報19.65元，最多升7.07%至20.3元，成交12.32億元。其他券商股卻普遍向下，中信証券跌1.43%報27.58元，國泰海通(02611)跌0.43%報16.22元，招商證券(06099)跌2.85%報13.96元，中國銀河(06881)跌2.68%報10.17元，HTSC(06886)跌2.57%報18.93元，東方證券跌1.25%報7.09元，中信建投証券(06066)跌1.76%報12.81元，光大證券(06178)跌1.73%報9.11元，廣發證券(01776)跌1.26%報18.03元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉


　重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 

 

