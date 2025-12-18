異動股 | AI概念捱沽阿里百度跌2%，據報甲骨文百億美元融資遇阻

阿里(09988)現價跌1.8%，報143.4元，該股成交約593萬股，涉資8.5億元。

據媒體報道，藍鴞資本(Blue Owl Capital)為甲骨文公司密歇根州100億美元數據中心項目，提供融資的計劃宣告泡湯。知情人士指，此事源於市場對甲骨文債務規模及支出水平的擔憂。

受該消息影響，曾經一度大熱的這家AI概念股大幅插水，周三（17日）收市甲骨文再跌5.4%報178.45美元，近三個月累計跌幅48.5%。不過，甲骨文隨後對該報道否認，並表示該計劃正在穩步推進，有傳將由百仕通(Blackstone)接手，另亦有指美銀亦針對項目正進行140億美元債務交易來籌集資金。

AI科技融資風險上升，港股AI股普遍受挫；百度(09888)跌2%，報116.2元；商湯(00020)跌5.1%，報1.87元；第四範式(06682)跌2%，報41.7元；美圖公司(01357)跌1.4%，報7.17元；金山雲(03896)跌3.9%，報5.67元。

現時，恒生指數報25291，跌177點或跌0.7%，主板成交逾161億元。國企指數報8765，跌78點或跌0.9%。恒生科技指數報5378，跌79點或跌1.5%。

撰文：經濟通採訪組

