  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

異動股 | AI概念捱沽阿里百度跌2%，據報甲骨文百億美元融資遇阻

18/12/2025

　　阿里(09988)現價跌1.8%，報143.4元，該股成交約593萬股，涉資8.5億元。

 

異動股 | AI概念捱沽阿里百度跌2%，據報甲骨文百億美元融資遇阻

 

　　據媒體報道，藍鴞資本(Blue Owl Capital)為甲骨文公司密歇根州100億美元數據中心項目，提供融資的計劃宣告泡湯。知情人士指，此事源於市場對甲骨文債務規模及支出水平的擔憂。

 

　　受該消息影響，曾經一度大熱的這家AI概念股大幅插水，周三（17日）收市甲骨文再跌5.4%報178.45美元，近三個月累計跌幅48.5%。不過，甲骨文隨後對該報道否認，並表示該計劃正在穩步推進，有傳將由百仕通(Blackstone)接手，另亦有指美銀亦針對項目正進行140億美元債務交易來籌集資金。

 

　　AI科技融資風險上升，港股AI股普遍受挫；百度(09888)跌2%，報116.2元；商湯(00020)跌5.1%，報1.87元；第四範式(06682)跌2%，報41.7元；美圖公司(01357)跌1.4%，報7.17元；金山雲(03896)跌3.9%，報5.67元。

 

　　現時，恒生指數報25291，跌177點或跌0.7%，主板成交逾161億元。國企指數報8765，跌78點或跌0.9%。恒生科技指數報5378，跌79點或跌1.5%。

 

異動股 | AI概念捱沽阿里百度跌2%，據報甲骨文百億美元融資遇阻

 

撰文：經濟通採訪組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01880

中國中免

67.600

異動股

03639

億達中國

0.064

異動股

00853

微創醫療

11.010

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01880 中國中免
  • 67.650
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.200
  • 03639 億達中國
  • 0.064
  • 00853 微創醫療
  • 11.030
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 556.500
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 6.750
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 556.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,102.000
  • 目標︰$3200.00
  • 00152 深圳國際
  • 8.450
  • 目標︰$10.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 143.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.200
  • 02628 中國人壽
  • 28.500
  • 00763 中興通訊
  • 26.900
報章貼士
  • 00969 華聯國際
  • 0.109
  • 目標︰$13.00
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.190
  • 目標︰$11.00
  • 02020 安踏體育
  • 82.150
  • 目標︰$89.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/12/2025 10:50  【新世界】高盛據報有意折讓價收購新世界部分貸款

18/12/2025 10:25  【聚焦數據】內地11月青年失業率降至16.9%，創五個月最低水平

18/12/2025 10:15  【特朗普當政】特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹

18/12/2025 09:33  《異動股》商湯挫近半成，折讓8.6%配股抽水31億元

18/12/2025 09:23  《異動股》中金公司復牌高開7%，就合併東興證券與信達證券達成協議

18/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７９﹒０９億元，買小米沽中移動

18/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性

18/12/2025 09:34  《財資快訊》美電升報７﹒７７８８，一年拆息上日報３﹒１３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

有指滙豐CEO艾橋智明年初暫坐鎮香港，親自督師恒生私有化新文章
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普當政 | 特朗普講話突出民生政績，稱美國勞工薪資漲幅遠超通脹新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

林家亨：港股約25100點可買貨，明年看好油、金、銅價新文章
品味生活
生活
人氣文章

政經范局．范強

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

殺到埋身新文章
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

科技助力災後救援：大埔宏福苑火災3D修復與信息共享撫平傷痛新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《旅行的意義》：你正百無聊賴我正美麗
人氣文章

港女講男．妮洛

曖昧總是沒有下文？2大初次約會雷點，一不小心馬上出局！  
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

斷食新潮流！隔日斷食能否兼顧減脂與增肌？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病新文章
人氣文章
冬季最佳補品｜海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌 新文章
人氣文章
早餐陷阱丨早餐食得清淡以為健康？醫生揭4大隱藏陷阱：恐生膽石血糖飆升
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 11:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2025 11:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/12/2025
有指滙豐CEO艾橋智明年初暫坐鎮香港，親自督師恒生私有化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？

17/12/2025 13:19

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區