有指滙豐CEO艾橋智明年初暫坐鎮香港，親自督師恒生私有化

18/12/2025

　　滙控(00005)計劃出資1060億元（136億美元）私有化恒生銀行(00011)，恒生2026年1月8日上午將舉行法院會議及股東大會就私有化表決。

 

滙控行政總裁艾橋智（滙豐全球投資峰會提供）

 

　　適逢滙控推進私有化恒生之際，滙控行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）據報計劃明年第一季都在香港工作，夏季之前才返回歐洲。彭博引述消息人士指，艾橋智每年需數次飛往亞洲公幹，短暫逗留香港旨在減少繁忙的差旅行程。

 

　　滙控發言人回應指，集團行政總裁常駐英國，經常花時間在香港及其他市場與客戶、同事接觸。

 

　　彭博報道引述消息透露，預計艾橋智將在亞洲駐留約3個月，並計劃於夏季前返回歐洲。若成事，將是2009年時任行政總裁紀勤（Michael Geoghegan）由倫敦改駐香港後，10多年來首次有集團行政總裁駐香港一段較長時間。英國監管部門一般要求當地註冊銀行高層必須居於英國，惟亦會允許例外情況。

 

撰文：經濟通採訪組

 

